Spalletti-Juve, aria di rivoluzione: “C'è un giocatore che mi serve, poi si cambia". E su Yildiz...

Dopo un primo tempo a dir poco sofferto, la Juventus ha battuto 2-0 il Pafos grazie alle reti di McKennie (qui le immagini del gol del 'maghetto') e David nella seconda frazione di gioco. I bianconeri hanno rischiato più volte di subire gol ma alla fine sono riusciti a portare a casa una vittoria importantissima per la classifica di Champions League. Al termine della partita l'allenatore bianconero Luciano Spalletti ai microfoni di Sky Sport ha commentato: "Era fondamentale vincere, con le vittorie si mettono a posto tante cose. Per quanto riguarda l'analisi della partita, bisogna fare di più. Io non sono contento, i ragazzi neanche. In alcuni momenti abbiamo fatto il minimo, ci sono state delle situazioni imbarazzanti nel primo tempo. Nella seconda frazione ci siamo sciolti un po' di più e abbiamo avuto un po' più di tranquillità".
Nuovo modulo per la Juve
Sul cambio modulo nel secondo tempo: "È anche un po' in base all'avversario, avevo paura di fare confusione in mezzo alla partita. Lo avevamo già provato in allenamento, ne avevamo già parlato. Nel secondo tempo l'abbiamo sviluppata molto bene, siamo stati più ordinati e determinati a portare a casa la partita. Sono partite difficili comunque perchè loro hanno preso pochissimi gol, solo contro il Bayern hanno subito. Spero di arrivare a una quadra definitiva quando avrò un difensore centrale di piede di destro. Perchè altrimenti si limita troppo la squadra nelle uscite con Kelly a destra e Koopmeiners a sinistra. Come stasera va bene ma poi hai due terzini che concedono. Ci stiamo pensando, ci stiamo lavorando, ma questo 4-2-3-1 è qualcosa che anche io vorrei sviluppare e mettere in campo".
Difficoltà in fase difensiva
Sulle difficoltà in fase difensiva ha poi aggiunto: "Quattro occasioni da gol loro? Mi sembrano tante. Siamo stati un po' in difficoltà Dobbiamo recuperare un centrale destro così Kalulu può tornare a fare il terzino. McKennie lo fa ma non è il suo ruolo. Lo stesso Cambiaso è molto offensivo. Ma è vero che nel primo tempo abbiamo concesso troppo e sfruttato poco. A volte sembra incredibile quando si riguardano le cose che i nostri calciatori non possano andare a cogliere certe situazioni e invece è così".
"Yildiz? Sono stato incolpato ma togliere 20 minuti fa la differenza"
"Il poco tempo a disposizione non cambia il mio pensiero sui calciatori - ha continuato -. Per ora si sta facendo poco di quello che io mi aspetto, troppo poco. Siamo tornati da Napoli e si è guastato l'aereo e si fanno le 5 di mattina. Gli ho fatto fare un po' di allenamento ieri ma una roba minima, di tattica di squadra. Stamani abbiamo fatto due calci piazzati ma non ritrovi ritmo, non hai la possibilità di stargli addosso e fargli sentire il fiato sul collo. Sono stato incolpato di togliere Yildiz 20 minuti, ma togliendogli anche questi 15 minuti spero che recuperi meglio per la partita contro il Bologna. Perchè poi quelli che rimangono nei muscoli sono i 20 minuti finali, quando ci carichi e ci butti sopra corse e rincorse. Togliere 20 minuti a qualcuno ogni tanto fa la differenza. Quelli che hanno giocato poco devono crescere, Miretti ha bisogno di stare dentro al campo perchè può fare di più. Adzic ha buone qualità ma si vede che quando entra 20 minuti. La squadra va portata a livello in diversi elementi e poi sono convinto che si possa far vedere qualcosa di differente ma per il momento si va piano".
