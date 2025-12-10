Spalletti-Juve, aria di rivoluzione: “C'è un giocatore che mi serve, poi si cambia". E su Yildiz...

Dopo un primo tempo a dir poco sofferto, la Juventus ha battuto 2-0 il Pafos grazie alle reti di McKennie ( qui le immagini del gol del 'maghetto' ) e David nella seconda frazione di gioco. I bianconeri hanno rischiato più volte di subire gol ma alla fine sono riusciti a portare a casa una vittoria importantissima per la classifica di Champions League . Al termine della partita l'allenatore bianconero Luciano Spalletti ai microfoni di Sky Sport ha commentato: " Era fondamentale vincere, con le vittorie si mettono a posto tante cose . Per quanto riguarda l'analisi della partita, bisogna fare di più . Io non sono contento, i ragazzi neanche. In alcuni momenti abbiamo fatto il minimo, ci sono state delle situazioni imbarazzanti nel primo tempo . Nella seconda frazione ci siamo sciolti un po' di più e abbiamo avuto un po' più di tranquillità".

Nuovo modulo per la Juve

Sul cambio modulo nel secondo tempo: "È anche un po' in base all'avversario, avevo paura di fare confusione in mezzo alla partita. Lo avevamo già provato in allenamento, ne avevamo già parlato. Nel secondo tempo l'abbiamo sviluppata molto bene, siamo stati più ordinati e determinati a portare a casa la partita. Sono partite difficili comunque perchè loro hanno preso pochissimi gol, solo contro il Bayern hanno subito. Spero di arrivare a una quadra definitiva quando avrò un difensore centrale di piede di destro. Perchè altrimenti si limita troppo la squadra nelle uscite con Kelly a destra e Koopmeiners a sinistra. Come stasera va bene ma poi hai due terzini che concedono. Ci stiamo pensando, ci stiamo lavorando, ma questo 4-2-3-1 è qualcosa che anche io vorrei sviluppare e mettere in campo".

Difficoltà in fase difensiva

Sulle difficoltà in fase difensiva ha poi aggiunto: "Quattro occasioni da gol loro? Mi sembrano tante. Siamo stati un po' in difficoltà Dobbiamo recuperare un centrale destro così Kalulu può tornare a fare il terzino. McKennie lo fa ma non è il suo ruolo. Lo stesso Cambiaso è molto offensivo. Ma è vero che nel primo tempo abbiamo concesso troppo e sfruttato poco. A volte sembra incredibile quando si riguardano le cose che i nostri calciatori non possano andare a cogliere certe situazioni e invece è così".