Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

David, l'Iceman Juve si scioglie: "Periodo difficile per me". Gol Champions e abbraccio a Spalletti

Il centravanti suggella la vittoria con il Pafos e poi esce, il tecnico lo accoglie così e alla fine Iceman si scioglie in un sorriso
David, l'Iceman Juve si scioglie: "Periodo difficile per me". Gol Champions e abbraccio a Spalletti © Redazione
3 min
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

Quella contro il Pafos sembrava destinata a essere l'ennesima serata no per Jonathan David, e invece poco prima di uscire l'attaccante canadese ha trovato la rete del 2-0 bianconero. Un gol importantissimo, tanto per il risultato quanto per l'ex Lille, che aveva disperato bisogno di una rete per dare una svolta alla sua stagione. La speranza è che ora David possa continuare a segnare, così da aiutare la squadra di Spalletti in un momento particolarmente delicato.

Juve-Pafos, il gol di David e l'abbraccio con Spalletti

Prima McKennie (qui le immagini del gol) e poco dopo David. La Juve nel giro di 6 minuti ha svoltato la partita contro il Pafos portandosi da 0-0 a 2-0. Pressing di Conceicao a centrocampo, che recupera palla e la passa a Yildiz. I bianconeri si spingono in avanti in contropiede, con il turco che la passa al centro e trova il canadese che, freddo come il suo soprannome, non sbaglia davanti al portiere avversario. Iceman. Terminata l'esultanza, Spalletti lo fa uscire dal campo tra gli applausi dello Stadium. A bordocampo arriva l'abbraccio con l'allenatore bianconero e un sorriso che fa ben sperare in vista del futuro.

Svolta per David

Con Vlahovic in infermeria per ancora diverse settimane, la Juventus aveva disperatamente bisogno di recuperare David. La partita contro il Napoli ha dimostrato che i bianconeri senza una punta di peso faticano a rendersi pericolosi e la rete del canadese in Champions League si spera possa essere soltanto la prima di una lunga serie. L'ex Lille ne aveva bisogno, la Juve pure. Quella contro il Pafos, infatti, era una partita importantissima per la classifica di Champions dei bianconeri e la sua rete ha chiuso i conti e regalato alla squadra di Spalletti i 3 punti.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Juventus, le parole di David

Al termine della partita l'attaccante canadese è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "Per un attaccante è sempre importante segnare. È stato un periodo difficile per me, sto cercando di adattarmi a tutto ma sono contento di aver regalato questi 3 punti alla squadra. In Champions l'obiettivo è arrivare il più lontano possibile, vogliamo chiudere bene la fase a girone e poi vedremo".

"Titolare contro il Bologna? Io mi alleno il più possibile"

Su Spalletti: "Spalletti è un ottimo allenatore, porta tante idee e si possono vedere i miglioramenti partita dopo partita. E' molto esigente, mi chiede di correre tanto all'indietro e collegarmi bene con la squadra. Titolare contro il Bologna? Dovete chiederlo a Luciano, io posso solo allenarmi il più possibile e aiutarlo nella decisione".

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Quella contro il Pafos sembrava destinata a essere l'ennesima serata no per Jonathan David, e invece poco prima di uscire l'attaccante canadese ha trovato la rete del 2-0 bianconero. Un gol importantissimo, tanto per il risultato quanto per l'ex Lille, che aveva disperato bisogno di una rete per dare una svolta alla sua stagione. La speranza è che ora David possa continuare a segnare, così da aiutare la squadra di Spalletti in un momento particolarmente delicato.

Juve-Pafos, il gol di David e l'abbraccio con Spalletti

Prima McKennie (qui le immagini del gol) e poco dopo David. La Juve nel giro di 6 minuti ha svoltato la partita contro il Pafos portandosi da 0-0 a 2-0. Pressing di Conceicao a centrocampo, che recupera palla e la passa a Yildiz. I bianconeri si spingono in avanti in contropiede, con il turco che la passa al centro e trova il canadese che, freddo come il suo soprannome, non sbaglia davanti al portiere avversario. Iceman. Terminata l'esultanza, Spalletti lo fa uscire dal campo tra gli applausi dello Stadium. A bordocampo arriva l'abbraccio con l'allenatore bianconero e un sorriso che fa ben sperare in vista del futuro.

Svolta per David

Con Vlahovic in infermeria per ancora diverse settimane, la Juventus aveva disperatamente bisogno di recuperare David. La partita contro il Napoli ha dimostrato che i bianconeri senza una punta di peso faticano a rendersi pericolosi e la rete del canadese in Champions League si spera possa essere soltanto la prima di una lunga serie. L'ex Lille ne aveva bisogno, la Juve pure. Quella contro il Pafos, infatti, era una partita importantissima per la classifica di Champions dei bianconeri e la sua rete ha chiuso i conti e regalato alla squadra di Spalletti i 3 punti.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Da non perdere

1
David, l'Iceman Juve si scioglie: "Periodo difficile per me". Gol Champions e abbraccio a Spalletti
2
Juventus, le parole di David

Juve, i migliori video

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS