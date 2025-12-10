David, l'Iceman Juve si scioglie: "Periodo difficile per me". Gol Champions e abbraccio a Spalletti

Quella contro il Pafos sembrava destinata a essere l'ennesima serata no per Jonathan David , e invece poco prima di uscire l'attaccante canadese ha trovato la rete del 2-0 bianconero . Un gol importantissimo, tanto per il risultato quanto per l'ex Lille, che aveva disperato bisogno di una rete per dare una svolta alla sua stagione. La speranza è che ora David possa continuare a segnare , così da aiutare la squadra di Spalletti in un momento particolarmente delicato.

Juve-Pafos, il gol di David e l'abbraccio con Spalletti

Prima McKennie (qui le immagini del gol) e poco dopo David. La Juve nel giro di 6 minuti ha svoltato la partita contro il Pafos portandosi da 0-0 a 2-0. Pressing di Conceicao a centrocampo, che recupera palla e la passa a Yildiz. I bianconeri si spingono in avanti in contropiede, con il turco che la passa al centro e trova il canadese che, freddo come il suo soprannome, non sbaglia davanti al portiere avversario. Iceman. Terminata l'esultanza, Spalletti lo fa uscire dal campo tra gli applausi dello Stadium. A bordocampo arriva l'abbraccio con l'allenatore bianconero e un sorriso che fa ben sperare in vista del futuro.

Svolta per David

Con Vlahovic in infermeria per ancora diverse settimane, la Juventus aveva disperatamente bisogno di recuperare David. La partita contro il Napoli ha dimostrato che i bianconeri senza una punta di peso faticano a rendersi pericolosi e la rete del canadese in Champions League si spera possa essere soltanto la prima di una lunga serie. L'ex Lille ne aveva bisogno, la Juve pure. Quella contro il Pafos, infatti, era una partita importantissima per la classifica di Champions dei bianconeri e la sua rete ha chiuso i conti e regalato alla squadra di Spalletti i 3 punti.