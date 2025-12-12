Yildiz vola nella top mondiale: Juve, la cifra è spaventosa. E lo studio riapre il dossier sugli ex

Il CIES Football Observatory offre uno sguardo approfondito sui giocatori destinati a registrare il maggiore incremento di valore di trasferimento nei prossimi sei mesi. L’analisi considera uno scenario realistico, basato sulla continuità delle prestazioni individuali e dei risultati collettivi ottenuti nell’ultimo semestre. I parametri valutati includono minuti giocati, peso nelle formazioni titolari, rendimento offensivo e incisività nelle competizioni disputate. Secondo le proiezioni, l’aumento previsto del valore di mercato per i profili analizzati varia da un minimo di 5 fino a 40 milioni di euro. Tra i protagonisti di questa tendenza spicca anche la Serie A, rappresentata da giovani di grande prospettiva. In particolare, Kenan Yildiz della Juventus è l'unico giocatore del campionato italiano a figurare nella top 20 e a brillare nella classifica globale. A confermarlo anche il "Rising Star" di novembre assegnato a lui dalla Lega Serie A: un riconoscimento che conferma la crescita del talento bianconero e il suo potenziale futuro sul mercato internazionale.
La classifica: posizione dalla 20 alla 16
Al 20esimo posto troviamo Estevao. Il brasiliano del Chelsea sta crescendo partita dopo partita sotto la guida di Enzo Maresca. La nuova stagione è iniziata al meglio per lui con Ancelotti a osservarlo da vicino in vista del prossimo Mondiale del 2026. E proprio a giugno il suo valore potrebbe subire un incremento importante e arrivare a 135.7 milioni con un più 14.6 rispetto a quel che è il valore attuale. Davanti a lui c'è Oulai, centrocampista ivoriano classe 2006 del Trabzonspor, con un possibile più 14.8 milioni. Al 18esimo posto c'è una delle sorprese di questa prima parte di stagione, ovvero Karl del Bayern Monaco: il classe 2008 è andato in rete per la terza volta consecutiva in Champions League e il suo valore di mercato è lievitato ma potrebbe ancora crescere tanto nei prossimi mesi, soprattutto dovesse continuare così. E in questa classifica potrebbe aumentare di 15 milioni e arrivare a toccare i 50 il prossimo giugno. Davanti a lui con un più 15.4 milioni c'è Boudlal dello Stade Rennes: difensore centrale classe 2006 con 2 gol e un assist in appena 8 presenze. A chiudere questi primi cinque nomi di questa classifica c'è Arda Guler: trequartista o mezzala del Real Madrid, compagno di nazionale di Yildiz e anche lui considerato tra i prospetti più interessanti. Il classe 2005 ha già un valore importante che potrebbe anche aumentare nei prossimi mesi con un più 16.1 e arrivare a 144.5 milioni com totale.
Dalla 15 alla 11esima posizione
In quindicesima posizione troviamo il portiere del Barcellona Joan Garcia. Il classe 2001 è riuscito a sfruttare l'infortunio di Ter Stegen per prendersi il posto e convincere Flick a puntare su di lui. Il CIES lo valuta attualmente oltre 30 milioni, cifra che potrebbe arrivare fino a 50.9 perché, se dovesse confermarsi a questi livelli, potrebbe aumentare di 17.2. Poco sopra c'è Diego Gomez del Brighton: classe 2003 paraguaiano, un centrocampista di inserimento in grado di segnare sin qui 7 reti. Il suo valore potrebbe incrementare con un bel più 17.9 e arrivare a toccare quota 80 milioni nella prossima estate. Restiamo in Inghilterra anche per i prossimi due nomi: il primo è Roefs del Sunderland, classe 2003 olandese, anche lui portiere e con un possibile valore a giugno 2026 con un più 18 milioni. Oltre a lui c'è anche O'Rilley del Manchester City: terzino inglese che con Guardiola può crescere tanto e in uno dei top club a livello globale. Il suo valore potrebbe aumentare di 18.4 milioni fino ad arrivare a toccare i 90 milioni. Di poco fuori dalla Top 10 c'è Anselmino del Borussia Dortmund: difensore centrale argentino classe 2005 che potrebbe incrementare il suo valore di mercato con un più 18.9 milioni.
La Top 10: da Ozun a Cardoso
Andiamo sempre più verso le posizioni di vertice e al decimo posto troviamo Can Ozun, trequartista dell'Eintracht Francoforte: il classe 2005 turco, si sta mettendo in mostra in Bundesliga grazie alla sua capacità in zona gol con 6 reti e 4 assist sin qui. Il suo valore di mercato potrebbe salire fino a 82.9 milioni di euro con un più 19.4. Al nono posto c'è Diouf, terzino sinistro senegalese del West Ham con un possibile incremento di 19.7 milioni dovesse continuare con le prestazioni offerte sin qui nel campionato inglese. Davanti a lui c'è un giocatore arrivato in Europa in estate ed è Mastantuono del Real Madrid: il suo valore potrebbe arrivare a 115.4 milioni con un incremento rispetto alle cifre attuali di un più 20.1. Poi si torna in Bundesliga e nel Friburgo gioca Manzambi, centrocampista svizzero classe 2005: 4 gol, tra cui uno in Europa League, e 4 assist. Numeri interessanti in questa prima parte di stagione e un possibile aumento di valore di mercato di 20.2 milioni. Al sesto posto troviamo Cardoso del Lipsia, ancora in Bundesliga, con un inizio di stagione importante ma frenato da un infortunio. Il classe 2002 è un attaccante brasiliano e il suo valore di mercato potrebbe arrivare a 50.4 milioni con un più 21.7 in base alle prestazioni offerte sin qui.
I primi cinque: c'è anche Yildiz
Entriamo sempre più nel vivo della classifica stilata dal CIES e nei primi cinque nomi troviamo anche Yildiz, presente al quarto posto con un incremento importante guardando a quanto sta facendo in questa stagione con i bianconeri. Il 10 turco è sempre più imprescindibile per l'undici di Spalletti e quando non c'è, perché parte dalla panchina o viene sostituito, la squadra ne risente come è successo a Napoli pochi giorni fa. Per il classe 2005 il possibile incremento a giugno 2026, dovesse continuare con queste prestazioni, potrebbe essere di un bel più 23.2 con cifre vicine ai 140 milioni di euro. Dietro di lui troviamo Kofane del Bayer Leverkusen. L'attaccante ivoriano si sta mettendo in mostra in Bundesliga ma anche in Champions. L'età è dalla sua perché parliamo di un 2006 con 5 gol e 5 assist in tutte le competizioni giocando sin qui 900'. Per lui possibile più 23.1. Al terzo posto, invece, c'è Touré dell'Hoffenheim, esterno classe 2006 con ampi margini di miglioramento ma già tra i giovani più interessanti in Germania. Il suo valore potrebbe aumentare di 23.9 milioni di euro. Poco più avanti di lui c'è Woltemade: attaccante della Germania e del Newcastle che si è messo in mostra nell'Europeo U21 (segnando anche contro l'Italia di Nunziata). In Premier League si è calato sin da subito nei ritmi del campionato e il suo valore potrebbe raggiungere i 145 milioni tondi con un incremento di 26.2. Al primo posto, invece, c'è Diomandé del Lipsia: esterno sinistro classe 2006 con 7 gol e 4 assist in 15 presenze. Un aumento possibile del suo valore di 40.1 milioni.
Gli ex Juve presenti in classifica
Interessante è vedere come ci siano anche diversi giovani passati anche dal settore giovanile della Juve e in alcuni casi lasciati andare, forse, troppo presto o a cuor leggero, al netto di cessioni importanti a livello economico ma con un valore basso rispetto a quel che potrebbero arrivare ad avere nei prossimi mesi. Il CIES, infatti, mette tra gli ex bianconeri anche giocatori come Huijsen, passato in estate dal Bournemouth al Real Madrid. Il suo valore potrebbe crescere di 14.2 milioni di euro da 107.2 a 121.4 (e si trova in 22esima posizione). Poco dietro alla 34esima c'è Muharemovic con un incremento di 11.9 (da 18.8 a 30.7). Andando ancor più a ritroso c'è anche Soulé (72esimo) con un più 8.2 (da 49.5 a 57.7) e a chiudere anche Felix Correia, ora a Lilla, con un più 7.1 (da 17.8 a 24.9).
La Top 10 della Serie A
Già detto di Yildiz, primo del campionato italiano per il possibile incremento di valore, possiamo andare a fare una panoramica riguardo alle prime dieci posizioni. Como e Roma sono quelle più rappresentate: Nico Paz e Addai per i lariani, Wesley e Soulé per i giallorossi. E proprio l'argentino, ex Juve, si trova al decimo posto di questa speciale classifica. Davanti a lui Tiago Gabriel, il difensore del Lecce, con un possibile aumento di 10.8 milioni di euro nei prossimi mesi. Poi c'è un altro centrale difensivo ed è Muharemovic del Sassuolo con un più 11.9. L'esterno brasiliano della Roma sotto la guida di Gasperini e le sue prestazioni è al settimo posto con un più 12.4. Poco più avanti con 12.6 per Addai del Como e 12.7 per Ahanor dell'Atalanta. Avvicinandosi ai migliori troviamo Bonny, l'attaccante dell'Inter potrebbe aumentare il suo valore di 13.1 milioni. Al terzo posto c'è Nico Paz con un 13.5 e, forse a sorpresa, al secondo posto c'è Bartesaghi del Milan con un più 14.2.
Yildiz e il premio dalla Serie A
Kenan Yildiz è stato eletto Rising Star del mese di novembre, un riconoscimento che celebra i migliori talenti Under 23 della Serie A Enilive. Il giovane attaccante della Juventus riceverà il trofeo nel pre-partita della sfida con la Roma, in programma sabato 20 dicembre 2025 alle 20.45 all’Allianz Stadium. La selezione del vincitore si basa sulle analisi avanzate di Kama Sport, elaborate a partire dai dati di tracking forniti dal sistema Hawk-Eye. Questo metodo integra statistiche tradizionali, eventi tecnici e informazioni posizionali, consentendo di valutare elementi fondamentali come i movimenti senza palla, le decisioni di gioco e l’impatto complessivo sull’efficacia della squadra. Per determinare la graduatoria sono state considerate le prestazioni dalla 10ª alla 13ª giornata del campionato.
Le dichiarazioni di De Siervo sul talento del turco
Luigi De Siervo, Amministratore Delegato della Lega Serie A, ha voluto sottolineare il percorso di crescita del giovane bianconero: "La qualità di Kenan Yildiz è ormai da tempo sotto gli occhi di tutti". Il dirigente ha ricordato come il giocatore avesse già conquistato ad agosto il premio di miglior calciatore del mese e ora si sia imposto anche tra gli Under 23 di novembre. "Dopo essersi già imposto ad agosto come miglior calciatore del mese, il fantasista turco prevale nella classifica dei migliori Under 23 di novembre, dimostrando oltre al talento, anche la continuità e consistenza propria dei giocatori capaci di fare la differenza", ha aggiunto De Siervo. Secondo l’ad, "Yildiz si conferma una volta di più uno dei protagonisti del nostro campionato, in grado con le sue giocate e la sua classe, a soli 20 anni, di imporsi già come giocatore fondamentale della Juventus e della sua nazionale".
Yildiz, statistiche d'oro: dietro solo a Yamal
In questa stagione Yildiz ha aumentato anche i numeri a livello realizzativo. E nessuno fa meglio di lui nel campionato italiano, tenendo in considerazione anche gli assist per i compagni di squadra. Con 6 gol +6 assist, il classe 2005 è l'unico giocatore di Serie A con più di 5 gol e più di 5 assist tra tutte le competizioni 25/26 (Mondiale per Club escluso) e il 2° più giovane nei Big-5 ad aver raggiunto questo traguardo dietro a Yamal (8G+9A, classe 2007). Una statistica che certifica appunto la grande crescita del numero 10 della Juventus, sempre più leader tecnico della squadra. E ora i tifosi bianconeri sperano di vedere sempre di più la sua nuova esultanza, quella della stella. Stella, come la traduzione del suo cognome in turco. Nomen omen, una garanzia per Spalletti, che sta cercando di ternerlo sempre al 100% per continuare a farlo esplodere.
