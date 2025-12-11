Pagelle Juve: McKennie stappa, Zhegrova ingabbiato. Yildiz è la luce e la statua di David

Archiviato il ko in campionato contro il Napoli, la Juve si rialza e ritrova la vittoria. Lo fa in Champions e si porta a casa un risultato importantissimo per la classifica. Dopo un primo tempo in sofferenza, la squadra di Spalletti cambia marcia e trova i gol decisivi per i tre punti: ancora una volta McKennie, decisivo anche contro il Pafos e David che si riscatta dopo la brutta prestazione contro i partenopei. Ora di nuovo testa alla Serie A: domenica 14 dicembre un altro appuntamento importante, la trasferta contro il Bologna.