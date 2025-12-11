Pagelle Juve: McKennie stappa, Zhegrova ingabbiato. Yildiz è la luce e la statua di David

Archiviato il ko in campionato contro il Napoli, la Juve si rialza e ritrova la vittoria. Lo fa in Champions e si porta a casa un risultato importantissimo per la classifica. Dopo un primo tempo in sofferenza, la squadra di Spalletti cambia marcia e trova i gol decisivi per i tre punti: ancora una volta McKennie, decisivo anche contro il Pafos e David che si riscatta dopo la brutta prestazione contro i partenopei. Ora di nuovo testa alla Serie A: domenica 14 dicembre un altro appuntamento importante, la trasferta contro il Bologna.
Di Gregorio 6.5
Se la Juve chiude la prima metà di gioco sullo 0-0 lo deve all’ex Monza, reattivo nel disinnescare due bordate: quella di Dragomir da fuori area e quella di Cambiaso.
Kalulu 6
Prova a rendersi utile con qualche progressione offensiva, prima di prendere coscienza dell’immobilismo che caratterizza per gran parte della gara il resto dei compagni.
Kelly 6
Costretto per via dell’emergenza ad agire ancora al centro: quando si tratta di impostare pur di non usare il destro si incespica in rincorse all’indietro che finiscono per abbassare il baricentro della Juve. Bravo, però, a servire con una sponda perfetta di testa la palla a David per il potenziale 1-0.
Koopmeiners 5.5
Nel primo tempo, tutto solo, spreca su corner una delle poche chance bianconere, chiudendo gli occhi al momento dell’impatto con il pallone. Non va meglio in marcatura, dove fatica ad arginare la spregiudicatezza di Bruno.
McKennie 6.5
Nel primo tempo ha il merito di deviare miracolosamente la frustata a botta sicura di Anderson. L’unica nota positiva della sua gara - goffa e imprecisa - prima del gol, stupendo e complicatissimo, che stappa la partita e risveglia la Juve dal letargo.
Locatelli 5.5
Nella prima metà di gioco si mette in luce con una chiusura dopo l’altra, nel tentativo di pulire la sterile e imprecisa manovra dei bianconeri. Poi spegne muscoli e cervello.
Openda (15’ st) 6
Entra con il piglio giusto, costringendo Luckassen agli straordinari.
Miretti 5
Dal nulla ha la palla del potenziale 1-0, ma si fa fregare dalla frenesia spedendo il pallone al secondo anello. Cala sempre di più con il passare dei minuti, beccandosi i fischi di un Allianz spazientito.
Thuram (29’ st) 6
Restituisce fisico e tecnica alla mediana della Juve.
Cambiaso 6.5
Sfiora l’autogol, spedendo addosso a Di Gregorio il traversone di Bruno. Dopo un’ora trascorsa nel solito tunnel di mediocrità degli ultimi 12 mesi, si accende all’improvviso con una bella giocata per il gol di Mckennie.
Zhegrova 5.5
Per la prima volta in campo dal primo minuto. La Juve lo cerca con insistenza, ma il kosovaro si ritrova ingabbiato nei raddoppi del Pafos che non gli concedono mai il lusso di pensare. Esce nel primo tempo, come da programma. Ma quand’è che lo vedremo in condizione?
Conceiçao (1’ st) 6.5
Entra e la Juve ricomincia a farsi vedere dalle parti di Michail, bravissimo a respingere una conclusione sul primo palo del portoghese.
Yildiz 7
Siamo sempre lì: se non accende lui la luce la Juventus deve inventarsi dei gol clamorosi per indirizzare la gara. Oltre alla conclusione a giro deviata in corner da Michail (suo marchio di fabbrica) si concede la standing ovation del pubblico con l’assist al bacio per David che chiude col match.
Cabal (39’ st) ng
David 6.5
Gioca i primi 40 minuti in apnea, toccando giusto una manciata di palloni. Poi la chance gigantesca per indirizzare il match dalla parte della Juve sulla sponda di testa di Kelly, sprecata inspiegabilmente a meno di due metri dalla porta di Michail. Sembra la solita serata horror, poi, come gli studenti all’esame di riparazione, si guadagna la promozione spedendo in porta la palla di Yildiz, a cui deve una statua.
Adzic (29’ st) ng
All. Spalletti 6
La Juve gioca un primo tempo sporco e impaurito, rischiando più volte di finire sotto. Ma la reazione c'è stata e ora ai bianconeri basta solo più un punto per i playoff.
Archiviato il ko in campionato contro il Napoli, la Juve si rialza e ritrova la vittoria. Lo fa in Champions e si porta a casa un risultato importantissimo per la classifica. Dopo un primo tempo in sofferenza, la squadra di Spalletti cambia marcia e trova i gol decisivi per i tre punti: ancora una volta McKennie, decisivo anche contro il Pafos e David che si riscatta dopo la brutta prestazione contro i partenopei. Ora di nuovo testa alla Serie A: domenica 14 dicembre un altro appuntamento importante, la trasferta contro il Bologna.
Di Gregorio 6.5
Se la Juve chiude la prima metà di gioco sullo 0-0 lo deve all’ex Monza, reattivo nel disinnescare due bordate: quella di Dragomir da fuori area e quella di Cambiaso.
Kalulu 6
Prova a rendersi utile con qualche progressione offensiva, prima di prendere coscienza dell’immobilismo che caratterizza per gran parte della gara il resto dei compagni.
Kelly 6
Costretto per via dell’emergenza ad agire ancora al centro: quando si tratta di impostare pur di non usare il destro si incespica in rincorse all’indietro che finiscono per abbassare il baricentro della Juve. Bravo, però, a servire con una sponda perfetta di testa la palla a David per il potenziale 1-0.