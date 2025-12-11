Del Piero lancia l'allarme: "Non è da Spalletti dire e fare certe cose. Dove va questa Juve? Serve carattere"

"Carattere e personalità sono due caratteristiche importanti per le grandi squadre". Lo ha detto nel pre-partita Alessandro Del Piero nell'analizzare il match tra Juve e Pafos . Una gara che ha riservato più di qualche insidia, soprattutto nella prima frazione, ma poi dopo il gol di McKennie i bianconeri sono riusciti a scrollarsi di dosso la pressione e hanno chiuso bene la partita. È andato in gol anche David , un bel segnale per lui e la squadra. A Sky Sport la leggenda bianconera ha analizzato la vittoria per 2-0 , fondamentale per il percorso in Champions.

Su Zhegrova e il recupero di Bremer: Del Piero parla prima del match

Del Piero parla prima di Zhegrova: "Credo Spalletti voglia fare qualcosa per smuovere l'ambiente, oggi ci sono 5 sostituzioni: se non ce la fa è uno dei 5 cambi, almeno gioca finché ce la fa. Poi c'è il discorso che attaccheranno una squadra che si difenderà: avere uno come lui che magari ti riesce a sbloccare il risultato... Invece di giocarsela gli ultimi 20' se la gioca adesso. Deve almeno durare un tempo, perché per come l'hanno dipinto oggi è uno da 20', se non dura neanche un tempo...". E poi del ritorno di Bremer: "Preziosissimo? Sì, perché è giocatore di forte carattere: premo su questa parola perché carattere e personalità sono qualità fondamentali nelle grandi squadre. Abbiamo parlato del Real che aveva Modric, Kroos e Casemiro, che rappresentavano prima di tutto personalità e carattere, oltre alle doti qualitative. Le squadre che vincono hanno giocatori del genere, e la Juve oggi ha bisogno di ritrovare questo in più di un giocatore".

Del Piero dopo la vittoria Juve

Del Piero a SkySport ha parlato anche dopo il successo dei bianconeri: "Orgoglio. Chiedevo carattere, orgoglio credo sia la parola più giusta nell'aggrapparsi a trovare il pertugio giusto. Bellissima giocata di McKennie sul gol, dopo che nel primo tempo c'era stata molta paura. Poi le occasioni per il 2-0 sono capitate, più di una, e hanno consolidato questa vittoria fondamentale per il percorso. Si riparte dai punti e da questo orgoglio che in casa è più facile che trovarlo fuori".