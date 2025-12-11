Spalletti-Cabal, la rabbia e il perché. Yildiz, la faccia è tutto: il Napoli-Juve non visto in tv

La Juventus a Napoli non ha trovato le giuste misure per contrastare i campioni d'Italia in carica. È stata una partita speciale per Spalletti e con tante difficoltà da parte della sua squadra. Il tecnico bianconero ha sorpreso tutti con la scelta iniziale di Cabal e di giocare con Yildiz falso nove. La gara non è andata sui binari sperati e quindi ha dovuto correre ai ripari. Il cambio del turco non è stato capito, nemmeno dallo stesso 10 bianconero. Il ko è arrivato con la doppietta di Hojlund, la seconda rete su regalo di McKennie, e ha dato una risposta difficile da digerire per la squadra, ancora lontana dai primi posti. Su Dazn il solito Bordocam è andato in onda per mostrare alcune delle sfumature del match e ciò che non si è visto in diretta.
La serata speciale di Spalletti tra fischi, abbracci e un "bentornato"
Napoli-Juve non è stata una gara come le altre, soprattutto per Luciano Spalletti. L'allenatore dei bianconeri è tornato al Maradona a distanza di due anni dallo scudetto conquistato e nel riscaldamento, come al solito, ha preferito restare negli spogliatoi dove ha incontrato i suoi ex calciatori, su tutti Anguissa e poi anche Oriali e Conte. Alla lettura delle formazioni è arrivato qualche fischio per il tecnico di Certaldo. Da bordocampo, però, si sente anche un "bentornato mister".
Hojund carica i compagni, Locatelli discorso Juve
Poi è il momento di entrare in campo e a pochi secondi prima del fischio d'inizio Hojlund carica i compagni, mentre Locatelli si è messo al centro del solito cerchio Juve per fare il discorso alla squadra. A inizio gara è stato Conte a dare indicazioni precise ai suoi, soprattutto a Elmas al quale ha ripetuto un paio di volte di andare a uomo su Locatelli, mentre Beukema su Thuram. Spalletti invece si è arrabbiato al primo degli errori tecnici della Juve. Al colpo di testa di poco fuori di McTominay Conte si è messo le mani in faccia e l'allenatore bianconero è rimasto attonito per qualche secondo.
Conte joystick del Napoli, Spalletti catechizza Cabal
Il gol del Napoli è arrivato poco dopo con la giocata richiesta da Conte in panchina con quel "parti" a Neres, Spalletti a richiamare Cabal ma è tardi. Kelly si è perso Hojlund e nel girarsi per l'utima volta per guardare dove fosse gli era già sgusciato alle spalle per l'anticipo sull'assist di Neres. Conte è rimasto contenuto a differenza di Buongiorno. Mentre Yildiz è andato in panchina per farsi chiarire qualche dubbio, così come Cabal al quale l'allenatore bianconero gli ha urlato un "ma vacci" su Di Lorenzo. La Juve fatica e Yildiz ha chiamato i compagni a muoversi un po' di più. I richiami di Spalletti sono stati tutti per Cabal a cui ha chiesto di "giocare tranquillo e di andare avanti perché c'è spazio".
L'infortunio di McTominay e l'antidolorofico dalla panchina
Nel corso della prima frazione c'è stato anche un piccolo problema per McTominay. Lo scozzese si è toccato il muscolo della coscia sinistra e, dopo aver parlato a distanza con la panchina, è riuscito a restare in campo. Passa qualche minuto e poi ha chiesto qualcosa per il dolore allo staff medico, facendo un chiaro gesto. Dopo l'inseguimento a McKennie, momento durante il quale si è toccato la zona dolorante, si è avvicinato a bordocampo e lo staff gli ha fornito una pillola con dell'acqua. Subito dopo l'occasione di testa di Di Lorenzo e la reazione di Conte, che ha continuato a dirigere i suoi chiedendo di attaccare sul lato sinistro della Juve perché ha visto la squadra in difficoltà lì. Spalletti non è contento, soprattutto nella gestione del pallone, e al rilancio di Di Gregorio gli ha urlato "ma dove la butti e non allargare le braccia".
Il cambio di Yildiz e l'immagine di McKennie
La novità della ripresa è stato l'ingresso di David per Cabal. Locatelli ha provato a spronare i compagni nel tunnel: "Stiamo in partita". E la Juventus è riuscita a trovare subito il pari: il capitano bianconero ha recuperato palla e avviato la ripartenza, McKennie ha servito Yildiz che davanti a Milinkovic non ha sbagliato. Dopo un po' di tempo Spalletti si è deciso a fare due cambi: dentro Miretti e Openda, quest'ultimo per Yildiz che è uscito dal campo abbastanza incredulo per la scelta e non lo ha nascosto mentre si sistemava in panchina. La smorfia di disappunto del numero 10 bianconero è stata prontamente pizzicata dalle telecamere, ma non c'è stata alcuna polemica. Da qui a poco è arrivato il vantaggio del Napoli: l'errore di McKennie (croce e delizia della serata) ha spianato la strada a Hojlund per la doppietta . Il finale è stato concitato, Spalletti si è arrabbiato per un paio di fischi dell'arbitro, Conte ha indicato uno per dire ai suoi quanto mancasse. Al fischio finale l'immagine più forte è stata quella di McKennie seduto in panchina, da solo, a ripensare forse all'errore mentre tutti gli altri si dirigevano sotto la curva.
