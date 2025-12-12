Spalletti, imbarazzo e scossa: la svolta Juve si vedrà con la Roma

Juve, Spalletti ritrova Bremer e passa al 4-2-3-1

La rivoluzione, però, la Juve deve farla in settimana, durante gli allenamenti. Ed è così che si lavorerà in maniera sempre più intensa sul 4-2-3-1. Su un passaggio a quattro dietro diventato una necessità impellente. Il rientro di Bremer in pianta stabile è la chiave per rivoltare come un calzino l’assetto tattico: per esempio perché Koopmeiners sta mostrando qualche fisiologica difficoltà nell’interpretazione difensiva del ruolo di braccetto, perché la palla gira troppo lentamente e perché Kalulu ha bisogno di agire da terzino. Col Bologna è quasi impossibile il cambio di modulo. Così Spalletti, che si augura di poter concedere a Bremer dei minuti preziosi al Dall’Ara, progetta la svolta contro la Roma. In una settimana piena di allenamenti: per la prima volta, con tutto il gruppo, può lavorare dal martedì al venerdì senza soste dettate dalla Champions League o dalla Coppa Italia. Lucio, del resto, ha giustamente lamentato la mancanza di tempo: dal 30 ottobre, giorno della firma, ha sempre fronteggiato impegni ogni tre giorni, oltre ad una sosta per le nazionali che l’ha privato di mezza rosa per dieci giorni consecutivi dopo il derby contro il Toro. Da lunedì, invece, la clessidra torna ad essere una preziosa alleata.