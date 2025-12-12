Tuttosport.com
Ossessione Juve, ormai non si contano più: l’ultimo sfottò arriva dalle freccette

Al Mondiale di Darts in quel di Londra bianconeri... al centro dell'attenzione: cos'è successo all'Alexandra Palace
4 min
juveFreccetteSfottò
Ossessione Juve, ormai non si contano più: l’ultimo sfottò arriva dalle freccette© Getty Images
È arrivato uno dei momenti clou per gli appassionati di freccette: è infatti iniziato il tanto atteso Mondiale di Darts, un evento che a cadenza annuale cattura l’attenzione degli appassionati di tutto il mondo. Nell'entusiasmo generale per l'inizio della competizione, non è però sfuggito un episodio che ha scatenato diverse reazioni, soprattutto in Italia. Durante l'ingresso di uno dei partecipanti, Arno Merk, è partita una canzone per accompagnare la sua entrata: ma invece del brano originale, è stato fatto partire uno rivisitato... di sfottò contro la Juventus. 

Juve, sfottò al... Mondiale di freccette

L'Alexandra Palace di Londra ospita il prestigioso torneo che ormai è considerato l'appuntamento più importante in tema di freccette, uno sport che continua a guadagnare terreno anche al di fuori dai confini britannici. Ma la serata inaugurale è stata segnata da un errore imprevisto da parte della regia. Come da tradizione ogni partecipante entra sul palco accolto da un brano musicale scelto ad hoc, insieme a effetti speciali, luci e fuochi: arrivato il turno di Arno Merk, però, qualcosa è andato storto. Invece di essere accogliere Merk sulle note di “Sarà perché ti amo” dei Ricchi e Poveri, la regia ha erroneamente scelto una versione modificata del brano, diffusasi come sfottò contro la Juventus. Una versione che include anche il coro "Chi non salta è un gobbo juventino".

Gli altri casi

Questa versione “modificata” della canzone dei Ricchi e Poveri si è sentita spesso negli stadi come coro contro i bianconeri. Un malinteso, quello accaduto a Londra, che non rappresenta però una primizia. Negli anni addietro, infatti, la stessa versione del brano è stata erroneamente riprodotta in altre manifestazioni sportive. Tra gli episodi più noti c'è sicuramente la premiazione della Nazionale Italiana di atletica per la vittoria agli Europei a squadre nel 2023. Senza dimenticare anche la finale scudetto del campionato di pallacanestro islandese. Addirittura la canzone fu utilizzata in un video dell'account ufficiale del Roland Garros, il celebre torneo di tennis che si svolge a Parigi. Insomma, un errore che ha aggiunto pepe alla serata ma che non avrà di certo fatto piacere... agli appassionati di freccette e di Juve. 

