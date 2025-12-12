TORINO - Tether Investments , interamente controllata da Tether Holdings, ha presentato al consiglio di amministrazione di Exor un'offerta vincolante non concordata per l'acquisto di tutte le azioni Juventus di sua proprietà che rappresentano, secondo le informazioni pubbliche disponibili sul sito internet della società, il 65,4% del capitale sociale. Lo rende noto la stessa Tether in una mail che arriva da un indirizzo certificato e che trova riscontro anche in un post su X del Ceo della società Paolo Ardoino . Theter detiene già l'11,527% del capitale sociale della Juventus . L'offerta è a un prezzo di acquisto interamente in denaro pari a 2,66 euro per azione con un equity value per l'acquisizione del 100% della società pari a circa 1,1 miliardi. Nel comunicato si sottolinea, se l'operazione andrà a buon fine, l'impegno a mettere a disposizione della società bianconera risorse per circa 1 miliardo "per rafforzare la prima squadra e sostenere lo sviluppo e la crescita della società"

La spigazione dell'offerta

L'offerta vincolante decadrà automaticamente se Exor non farà pervenire la propria accettazione scritta entro le 18 del 22 dicembre. La holding della famiglia Agnelli guidata da John Elkann proprio oggi aveva smentito rumor sulla vendita di una quota della Juventus, ma il riferimento era a una possibile apertura del capitale al principe saudita Mohammed Bin Salman. Tether spiega che se l'offerta sarà accettata da Exor ci sarà "la successiva negoziazione e stipula di un accordo definitivo di compravendita a condizioni che siano ritenute accettabili sia per Tether, sia per Exor. Il closing sarà soggetto alle autorizzazioni delle autorità competenti ai sensi delle applicabili disposizioni di legge".

"L'offerta vincolante - spiega ancora Tether - è stata presentata allo scopo di dimostrare la forte convinzione di Tether nella possibilità di concludere un'operazione reciprocamente soddisfacente in uno spirito di collaborazione, che sarebbe nel migliore interesse della società e dei suoi stakeholder. Tether beneficia di un bilancio e di una posizione finanziaria solidi e intende finanziare l'operazione attraverso risorse proprie e, di conseguenza, non è soggetta ad alcuna condizione di finanziamento". Tether precisa che l'offerta vincolante è stata trasmessa anche al consiglio di amministrazione della Juventus "per opportuna informazione e in uno spirito di trasparenza e correttezza".

Il post di Ardoino su X. Le risposte di Exor e Juventus

ll Ceo di Theter Paolo Ardoino su X ha scritto: "Oggi Tether ha inviato una proposta ufficiale ad Exor per comprare la loro intera quota di Juventus. Sin dall'inizio il nostro obiettivo è sempre stato quello di sostenere la squadra e riportarla alla gloria che merita.Come parte del nostro commitment, se questa transazione andrà a buon fine, Tether investirà 1 miliardo di Euro nel club".

La risposta di Exor, benché ancora ufficiosa, non si è fatta attendere e non si discosta da quanto affermato in tutti questi anni: la Juventus non si vende. Dal fronte bianconero si dovrebbe attenere per lunedì mattina un comunicato ufficiale in merito alla ricezione dell'offerta e, contestualmente, fissare la data del CdA per esaminarla e, stando ai rumors delle ultime ore, rifiutarla. La dead line è fissata per il 22 dicembre.