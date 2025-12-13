Crypto, miliardi e ultimatum: dietro la mossa di Tether. Juve, cosa succede ora

L'offerta di Tether a Exor per la Juve: la nota

"Tether ha inviato una proposta ufficiale ad Exor per comprare la loro intera quota di Juventus - si legge -. Sin dall’inizio il nostro obiettivo è sempre stato quello di sostenere la squadra e riportarla alla gloria che merita. Come parte del nostro commitment, se questa transazione andrà a buon fine, Tether investirà 1 miliardo di euro nel club". Una cifra che fa gola, soprattutto ai sogni dei tifosi, stuzzicati inoltre dalle dichiarazioni presenti nella nota ufficiale emanata dalla stablecoin. "Questa proposta rifl ette la convinzione che la Juventus sia più di una squadra di calcio. Per generazioni, ha rappresentato disciplina, ambizione e la forza silenziosa di chi ricostruisce e va avanti, stagione dopo stagione. È un club che ha modellato l’identità sportiva italiana e conquistato la lealtà dei tifosi in tutto il mondo". E ancora: "Questa proposta è formulata con umiltà e un profondo senso di responsabilità verso il club, i suoi sostenitori e la sua eredità. Crediamo che la storia della Juventus sia ancora in fase di scrittura e che i prossimi capitoli possano essere defi niti da forza, continuità e ambizione". Non è la prima volta che Ardoino si frappone tra i vecchi metodi e i presunti nuovi: la prima proposta in sede di Assemblea era stata (in soldoni) una richiesta di maggior potere ai piccoli azionisti. Niente. Un mese prima dell’incontro generale con gli azionisti, gli stessi vertici di Tether avevano approcciato la materia con un incontro formale con il presidente Ferrero: sul tavolo soltanto delle proposte commerciali, la promessa di risentirsi, e poi quella di lavorare insieme. Tether, stavolta, proverà a fare tutto da solo, seguendo la scia degli ultimi investimenti, con cui amplia orizzonti e portafogli. L’ultimo? Il 70% di Adecoagro: produce latte, riso, zucchero ed etanolo in Argentina, Uruguay e Brasile.