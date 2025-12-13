Yildiz, la famiglia arriva a Torino! Questione rinnovo: la Juve alza l’offerta

TORINO - Sotto l’albero, magari, un bel regalo. Pure condiviso coi tifosi. Kenan Yildiz ci spera, ma sa che non dipenderà solamente da lui: oltre a regalare vittorie con Bologna e Roma - che sarebbero fondamentali - entro Natale vorrebbe avere anche un po’ di novità in più sul fronte rinnovo. Nei giorni scorsi, a Torino, è arrivata la sua famiglia, e ad attirarli in Italia non è soltanto la festività: è business, sono gli interessi della stella juventina, rappresentato soprattutto da papà Engin in questa fase della lunga, estenuante trattativa sul prolungamento, con l’aiuto di un intermediario d’eccezione come Jorge Mendes. Il ventenne - o meglio: chi per lui - continua a rimanere fedele alla richiesta iniziale. L’obiettivo è arrivare a guadagnare quanto i migliori della rosa, e il numero finale potrebbe attestarsi sullo stesso volume di stipendio di David, ossia 6 milioni all’anno. Altra roba rispetto al milione e mezzo (fisso) di oggi. Sì, questo è stato uno dei nodi principali quando le parti hanno deciso di interrompere, anche solo per qualche settimana, i discorsi che proseguivano ormai da mesi e che sembravano impostati.