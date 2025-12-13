Frattesi-Juve, l’affare stuzzica tutti: l’Inter spara alto, l’incastro si trova così…

Messaggio recepito e memorizzato in agenda. La dirigenza della Juve ha raccolto i segnali arrivati in maniera diretta ed esplicita nei giorni scorsi dall’entourage di Davide Frattesi e sta valutando le possibili condizioni di un affare che - in caso di cambio di modulo e conseguente passaggio al 4-2-3-1 - potrebbe diventare decisamente interessante. Anche perché da sottopunta il calciatore romano potrebbe risultare, estremamente, congeniale al calcio spallettiano. Basti vedere l’impatto avuto da Davidino in Nazionale alle dipendenze del tecnico di Certaldo. I numeri in tal senso parlano chiaro come testimoniano i 7 gol realizzati in 22 presenze. Nessuno nell’anno e mezzo di gestione Spalletti ha fatto meglio di Frattesi in maglia azzurra. Mica male. Ecco perché il ricongiungento in bianconero stuzzica entrambe le parti. Tempo al tempo e un passo alla volta, ma l’idea resta sul tavolo e verrà discussa nelle festività natalizie. Attenzione però: l’eventuale mossa bianconera per il centrocampista della Nazionale non chiuderebbe la porta al possibile arrivo di un regista. In questo momento, infatti, le due questioni di mercato riguardanti la mediana juventina viaggiano su binari paralleli e non risultano strettamente vincolanti e collegate tra loro.