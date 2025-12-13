Bremer è la chiave della nuova Juve di Spalletti: cosa cambia con il 4-2-3-1

TORINO - Da una parte c’è la volontà, il vigore di chi scalpita e non vedrebbe l’ora di ribaltare tutto e dare nuova faccia alla sua Juventus. Dall’altra c’è la voce dell’esperienza a parlare, a suggerire cautela, a far sì che, seppur controvoglia, si schiacci il pedale del freno. I decenni passati in panchina hanno insegnato a Luciano Spalletti cosa significhi camminare in avanti mentre si sta in equilibrio su un filo, tutto intorno si agita un vociare di commenti e sotto non c’è nemmeno una rete di metallo ad attutire l’eventuale caduta. E allora ci vuole pazienza, il fiuto e l’istinto per capire cosa e quando cambiare. Il secondo tempo contro il Pafos ha rappresentato una piccola finestrella sul futuro della Juventus: la disposizione a quattro dietro e la traccia 4-2-3-1. Ma è stato lo stesso tecnico di Certaldo a bollare questa opzione, in questo momento, “insostenibile” se non in determinati momenti. Come quando, per esempio, c’è da ricordarsi di essere la Juve che affronta il Pafos e c’è da prendere a schiaffi – metaforici, si intende -, una partita che rischia di scivolare dall’apatia alla beffa. Insostenibile soprattutto per equilibri difensivi e perché, come più volte ribadito, per trovare la quadra ci vorrebbe un centrale difensivo di piede destro. In particolare, ci vorrebbe il ritorno di Bremer per dare il via a questa rivoluzione fin qui solamente accennata, lasciata intravedere.