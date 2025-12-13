Bologna-Juve, la formazione ufficiale: Spalletti, difesa a tre e la scelta a centrocampo

In mezzo al campo il dubbio amletico di Spalletti era sostanzialmente uno soltanto e riguarda il compagno di reparto da affiancare a Locatelli . Alla fine la spunta Thuram su Miretti , il francese è sceso in campo nella ripresa contro il Pafos e può essere determinante con la sua fisicità per contrastare anche la mediana del Bologna. Sulle corsie il tecnico bianconero conferma di McKennie sulla destra, in gol in Champions League, e Cambiaso sul versante opposto. Gara speciale per l'esterno mancino visto il suo passato con la maglia rossoblù.

Zhegrova-Conceicao e il rebus attaccante: dubbi sciolti

In attacco scelte fatte: Spalletti ritrova Conceicao dall'inizio, determinante il suo ingresso nella ripresa con il Pafos, al posto di Zhegrova. L'ex Lilla ha avuto la sua chance dall'inizio e non ha brillato come quando invece entra nel finale. Imprescindibile Yildiz: il 10 della Juve non può mancare ed è lui il centro di gravità dei bianconeri perché dalle sue giocate passa anche l'andamento della gara. Il riferimento avanzato è ancora David, anche lui in gol in Champions, per dare continuità e aumentare la fiducia sul campo.

FORMAZIONE UFFICIALE JUVE (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Yildiz, Conceicao; David. All. Spalletti

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE