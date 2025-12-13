Juve, la probabile formazione per il Bologna: Spalletti, forse è l’ultima volta…

Ripartire dal secondo tempo visto contro il Pafos, in tutti i sensi: per l'atteggiamento, per la voglia e, soprattutto, per il risultato. La Juve arriva alla sfida con il Bologna, uno scontro diretto a tutti gli effetti, con la determinazione di voler fare punti a tutti i costi e riprendere la corsa verso i primi quattro posti della Serie A. Per fare questo Spalletti potrebbe confermare il 3-4-2-1, accantonando almeno per un attimo lo schema visto nella ripresa in Champions con i quattro difensori e un Koopmeiners leggermente più avanzato sulla linea mediana che hanno permesso alla Juve di vincere 2-0. Come di consueto ci sono diversi dubbi sulla probabile formazione.
Le conferme in difesa
Partendo dalla difesa qui le sorprese non dovrebbero esserci. In porta va ancora Di Gregorio, ancor più rinvigorito dall'ottima prova offerta mercoledì scorso in Champions. Davanti a lui il trio è composto da Kalulu e Koopmeiners come soliti braccetti ai quali Spalletti chiede ogni tanto di buttarsi in avanti e spingere per creare superiorità numerica. Al centro della difesa, invece, ci sarà Kelly. Per rivedere Bremer o Rugani, entrambi recuperati e tra i convocati già nella sfida europea, servirà tempo anche per evitare ricadute che possano compromettere poi il resto della stagione. Possibile l'ingresso del brasiliano nella ripresa.
Dubbio Thuram, McKennie a destra
In mezzo al campo il dubbio amletico di Spalletti è sostanzialmente uno soltanto e riguarda il compagno di reparto da affiancare a Locatelli. Al momento è in vantaggio Thuram su Miretti, poiché il francese è sceso in campo nella ripresa contro il Pafos e può essere determinante con la sua fisicità per contrastare anche la mediana del Bologna. Sulle corsie il tecnico bianconero va verso la conferma di McKennie sulla destra, in gol in Champions League, e Cambiaso sul versante opposto. Gara speciale per l'esterno mancino visto il suo passato con la maglia rossoblù.
Zhegrova-Conceicao e il rebus attaccante
In attacco le scelte sono praticamente fatte ma anche qui i dubbi e le conferme arriveranno soltanto con l'ufficialità della formazione. Al netto di questo, però, Spalletti può ritrovare Conceicao dall'inizio, determinante il suo ingresso nella ripresa con il Pafos, al posto di Zhegrova. L'ex Lilla ha avuto la sua chance dall'inizio e non ha brillato come quando invece entra nel finale e risulta essere uno spaccapartite. Imprescindibile Yildiz: il 10 della Juve non può mancare ed è lui il centro di gravità dei bianconeri perché dalle sue giocate passa anche l'andamento della gara. Il riferimento avanzato potrebbe essere ancora David, anche lui in gol in Champions, per dare continuità e aumentare la fiducia sul campo.
PROBABILE FORMAZIONE JUVE (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Yildiz, Conceicao; David. All. Spalletti
