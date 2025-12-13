Juve, la probabile formazione per il Bologna: Spalletti, forse è l’ultima volta…

Zhegrova-Conceicao e il rebus attaccante

In attacco le scelte sono praticamente fatte ma anche qui i dubbi e le conferme arriveranno soltanto con l'ufficialità della formazione. Al netto di questo, però, Spalletti può ritrovare Conceicao dall'inizio, determinante il suo ingresso nella ripresa con il Pafos, al posto di Zhegrova. L'ex Lilla ha avuto la sua chance dall'inizio e non ha brillato come quando invece entra nel finale e risulta essere uno spaccapartite. Imprescindibile Yildiz: il 10 della Juve non può mancare ed è lui il centro di gravità dei bianconeri perché dalle sue giocate passa anche l'andamento della gara. Il riferimento avanzato potrebbe essere ancora David, anche lui in gol in Champions, per dare continuità e aumentare la fiducia sul campo.