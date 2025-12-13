Buffon sicuro: "Tether, la Juve non è in vendita". Poi il messaggio ai tifosi

La Juventus non è in vendita. Questa la replica ufficiale di Exor all'offerta di Tether , che venerdì 12 ha recapitato alla mail della holding controllata dalla famiglia Agnelli una proposta da oltre 1 miliardo per rilevare il 100% del capitale sociale della Juventus . Una proposta rilanciata anche sui social dall'ad del colosso delle criptovalure Paolo Ardoino , che sul proprio profilo X ha dichiarato di volere rilevare il 65% delle quote Exor allo scopo di "sostenere la squadra e riportarla alla gloria che merita". E ancora: "Come parte del nostro commitment, se questa transazione andrà a buon fine, Tether investirà 1 miliardo di Euro nel club". Tuttavia, non si è fatta attendere il comunicato degli Agnelli, che già a mezzo di un portavoce avevano disinnescato l'all-in di Ardoino smentendo le voci sulla negoziazione delle quote di maggioranza.

"Agnelli azionisti da oltre un secolo"

Sabato 12, ha reso noto quanto segue: "La Juventus è un club storico e di successo, di cui Exor e la famiglia Agnelli sono azionisti stabili e orgogliosi da oltre un secolo, e rimangono pienamente impegnati nel Club, supportando il suo nuovo team dirigenziale nell'attuazione di una strategia chiara per ottenere risultati solidi sia dentro che fuori dal campo". Insomma, mentre Luciano Spalletti coordina i lavori alla Continassa, dove i bianconeri sono impegnati a preparare la trasferta al Dall'Ara in programma alle ore 20.45 di domenica 14 dicembre, a tenere banco non sono solamente le sole sorti stagionali della Vecchia Signora, ma perfino il futuro del club di proprietà degli Agnelli dal 1923, anno in cui Edoardo, figlio del fondatore della Fiat Giovanni, subentrò alla presidenza inaugurando un'era calcistica che ha fatto la storia del calcio mondiale. Non sorprende dunque che a intervire sulla vicenda siano anche bandiere bianconere come Gigi Buffon.

Buffon: "La Juve non è in vendita"

Queste le parole dell'ex capitano della Juve: "Ho visto che è arrivata un'offerta importante, ma non mi sembra di aver visto che John Elkann o la famiglia Agnelli abbiano messo la Juve in vendita - ha dichiarato dal palco della manifestazione di GN Atreju - Questa è la cosa principale. Secondariamente penso che stiamo parlando di una storia vincente che in certi momenti può avere delle problematiche. A dispetto di tutto questo, credo che il tifoso della Juve debba essere orgoglioso e debba riconoscere sempre il merito e la felicità di essere riconoscibili attraverso la famiglia Agnelli e in questo caso John Elkann". Nel suo palmarès leggendario, oltre al mondiale del 2006, Buffon vanta i record di 10 scudetti (di cui 1 revocato), 6 Coppe Italia e 7 Supercoppe italiane conquistati con le maglie di Juve e Parma (con i Ducali il double di Coppa e Supercoppa del '99).