Elkann respinge Ardoino: "La Juventus, la nostra storia e i nostri valori non sono in vendita"

Non solo il comunicato di Exor: per rispondere a Tehter scende in campo direttamente John: il messaggio integrale
TORINO - Il presidente della Juventus John Elkann si è aperto direttamente con i tifosi bianconeri per spiegare e ribadire la posizione del club in merito all'offerta di Tether. L'amministratore delegato di Exor ha parlato in un video (pubblicato sul sito ufficiale bianconero), vestendo una felpa bianca con la scritta "Juventus" con alle spalle (ben in vista) la data di nascita della Juventus (1 novembre 1897), dicendo chiaramente che: "La Juve fa parte della mia famiglia da 102 anni, fa parte nel vero senso della parola, perchè nel corso di un secolo, quattro generazioni l'hanno ingrandita, resa forte, accudita nei momenti difficili e festeggiata nei tanti momenti felici. Ma non solo: la Juve fa parte di una famiglia, molto, molto più grande, la famiglia bianconera, fatta da milioni di tifosi in Italia e nel mondo, che amano la Juve come si amano le persone care. Proprio pensando a questa passione, a questa storia d'amore che ci unisce da oltre un secolo, come famiglia continuiamo a sostenere la nostra squadra, e guardare al futuro, per costruire una Juve vincente. La Juventus, la nostra storia, i nostri valori, non sono in vendita".

 

