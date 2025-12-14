Bologna-Juventus: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie A

La Juventus è reduce dall'importante successo in Champions League contro il Pafos, ma in campionato l'ultimo risultato ottenuto rimanda alla sconfitta contro il Napoli. Stesso destino europeo per il Bologna - ma in Europa League -, con l'importante vittoria rimediata in casa del Celta Vigo grazie alla doppietta di Bernardeschi. I felsineri, però, in Serie A hanno raccolto soltanto un punto nelle ultime due partite. Al 'Dall'Ara' sarà Italiano contro Spalletti, con entrambi gli allenatori a caccia di punti fondamentali per consolidare il piazzamento in zona Europa. Il tecnico bianconero ha parlato alla vigilia del match proprio dell'allenatore dei rossoblù, e l'ha fatto così: "Italiano è uno degli allenatori giovani più forti che abbiamo, ho consigliato di prenderlo a tutti quelli che mi hanno chiesto, non solo De Laurentiis". Lo ha detto in conferenza stampa Luciano Spalletti, alla vigilia di Bologna-Juventus. Per quanto riguarda il rendimento dei suoi, "nessuno mi convincerà a farmi credere che loro non siano bravi, che questi limiti non riusciremo a superarli. Ho accettato di venire credendo questo". Bologna che, invece, è travolto dall'entusiasmo, dopo la vittoria in coppa Europa e la sfida con i bianconeri diventa un bivio importante per una squadra che subito dopo partirà per l'Arabia in vista della semifinale di Supercoppa con l'Inter.