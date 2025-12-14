Se il futuro affonda le radici nel passato

Ci sono due elementi dell’offerta di Tether per acquisire la Juventus che stonano un po’. Il primo è il tempismo: ovvero il fatto che l’inserimento di un loro membro nel Consiglio di Amministrazione e la disponibilità a collaborare su eventuali progetti di sviluppo da parte della società, quindi una sostanziale apertura, abbia ricevuto come risposta un proposta d’acquisto piuttosto ostile. La seconda, e più rilevante, è che questa offerta sia stata pubblica, molto pubblica, un po’ troppo pubblica, a meno che l’obiettivo non fosse proprio attirare l’attenzione più che ottenere l’acquisizione. I tempi cambiano, è vero, ma chi ambisce all’acquisto di un bene così prezioso e particolare tende ad avere maggiori probabilità di successo partendo in modo più discreto. Paolo Ardoino è senza dubbio un genio e comanda un impero, che ha contribuito a ingigantire con le sue idee rivoluzionarie. Ed è anche un abile utilizzatore dei social media, con i quali comunica in modo assai efficace.
No alla cessione della Juve, non a Tether
E far specchiare il futuro della Juventus nell’espansione che ha avuto Tether negli ultimi anni è un giochino spaventosamente goloso per i tifosi, soprattutto in un periodo di vacche magre sul fronte dei risultati sportivi (anche se è comprovato come il successo imprenditoriale non sia sempre automaticamente trasferibile sul calcio, anzi). Ardoino è senza dubbio ricco e non millanta quando promette un miliardo di euro di investimenti sul club (anche se la cosa suona un po’ da politico in campagna elettorale).
Ardoino, poco juventino nell'approccio
Ardoino si dichiara juventino da sempre, ma forse è stato poco juventino nell’approccio con la famiglia che ha fatto grande il club che lui tifa, lo governa da 100 anni e, un miliardo, lo ha speso solo di aumenti di capitale nell’ultimo decennio. Il rifiuto di John Elkann, tuttavia, nasce altrove. Il suo no è alla cessione della Juventus, non a Tether. Quando dice che la Juventus non è in vendita è quasi come se parlasse di un membro della sua famiglia e che l’idea di cederla gli suoni assurda come quella di vendere una persona cara. Quello sentimentale, in questo caso, non è un fattore, è l’unico fattore. E non si ha la sensazione che possa esserci una cifra che inneschi una qualche trattativa.
Sliding doors
Quelle di ieri potrebbero essere le ultime parole sulla vicenda. Ultime di Elkann, naturalmente. Perché, altrove, se ne parlerà ancora molto a lungo e, probabilmente, in toni molto accesi. C’è, infatti, una parte del popolo juventino che sogna il sogno di Ardoino e vede nel cambio di proprietà una svolta e un futuro più brillante per la Juventus. È lecito, anche perché non si ha la controprova (e forse non si avrà mai). In fondo, si potrebbe argomentare: se nel luglio del 1923, i soci juventini avessero rifiutato l’offerta del senatore Giovanni Agnelli e la presidenza di suo figlio Edoardo, avrebbero respinto un secolo di gloria. Ma siamo nel campo delle ipotesi, quello dei se e dei chissà.
Passato e presente ci raccontano una storia che rende la Juventus unica al mondo: una sola proprietà per 102 anni, una passione tramandata di padre in figlio, di nonno in nipote e che ha garantito al club un ininterrotto sostegno economico e il supporto nei momenti difficili, quando altri club sarebbero scomparsi, ma la Juventus è sopravvissuta (spesso diventando più forte) proprio per merito di una proprietà che non ha mai preso in considerazione l’idea di separarsi dal club, anche quando tutto sembrava andare a rotoli.
La passione per la Juve
E quello che è stato garantito per cento anni è pronto a essere garantito per altri cento, considerata la passione dei figli di John per il calcio e la Juventus. Certo, John ha un’immagine controversa agli occhi dei tifosi. Comprensibile: negli ultimi vent’anni è comparso (o forse è meglio dire: è dovuto comparire) sulla scena proprio quando la situazione precipitava. Associare Elkann alle fasi critiche della Juventus è quindi quasi automatico, ma non è del tutto corretto.
Perché Elkann rappresentava la proprietà anche durante il ciclo dei nove scudetti e, se gli si può imputare di non aver azzeccato qualche scelta di management, bisogna tuttavia ascrivergli il merito di aver scelto Beppe Marotta nella primavera del 2010. Comparire nei momenti difficili e stare dietro le quinte nei momenti belli, così come non amare particolarmente interviste e affini, ha compromesso la popolarità di Elkann, soprattutto in un mondo nel quale i tifosi si fomentano attraverso i social e tutti hanno una sentenza su tutto.
Una storia diversa
La sostanza delle cose racconta una storia diversa. E il no che ieri ha opposto alla cessione della Juventus ne è un esempio abbastanza chiaro, così come il desiderio di darle un futuro migliore. Poi bisogna mettersi d’accordo su cosa sia il futuro della Juventus. Dal punto di vista prettamente emozionale è questa sera, ore 20.45 al Dall’Ara, il cui risultato scatenerà la solita tempesta emotiva, di ottimismo o pessimismo. Dal punto di vista razionale, il futuro è molto più in là, ma forse è meno divertente ragionarci sopra.
