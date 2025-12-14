"Elkann, Tether e il valore Juve: vi spiego l’offerta da un miliardo e quanto serve davvero"

Il valore del club e la potenziale offerta

Quanto pesano i risultati sportivi sul valore futuro? «Pesano enormemente. Vincere, o arrivare molto avanti nelle competizioni nazionali e soprattutto europee, aumenta il valore dei calciatori, l’attrattività per gli sponsor e i ricchissimi premi UEFA, nonché da stadio. Nel lungo periodo non esiste valorizzazione senza risultati sportivi: Milan e Inter lo dimostrano chiaramente negli ultimi anni. Dieci anni fa, la somma del valore dei due club milanesi non raggiungeva quello della Juventus, che allora era poco sotto il miliardo di euro. Nelle nostre ultime valutazioni, aggiornate a gennaio 2025, il Milan valeva poco più di 1,8 miliardi, mentre l’Inter - con prospettive di ulteriore crescita alla luce del bilancio della stagione 2024/25 - raggiungeva 1,715 miliardi. In un decennio, la Juventus ha incrementato il proprio valore aziendale di circa il 65%, il Milan del 330%, mentre l’Inter lo ha addirittura quadruplicato».