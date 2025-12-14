Ardoino non ci sta e rilancia, Juve sempre nel mirino: le prossime mosse

Verrebbe da dire: fino alla fine, un po’ come da motto. Ma la fine sembra già arrivata, perché in un’acquisizione c’è certamente un compratore, però pure chi dev’essere disposto a vendere. Se manca una delle parti in causa, più pragmaticamente, l’affare non avviene. E tanti saluti a chi ci ha provato. Ecco, Tether, di salutare, non ne ha intenzione. Né si accontenta della prima risposta: dagli Usa ribadiscono pertanto come l’intenzione sia quella di provare ugualmente un rilancio, così da tentare Exor. I risultati, per quanto prevedibili e in larga parte già annunciati da John Elkann e accertati dal comunicato dell’azionista di maggioranza, sono ugualmente da comprovare. Almeno per Ardoino e i suoi, trincerati nel silenzio social dopo aver passato la giornata di venerdì a montare la possibilità di diventare presto, forse subito, una nuova luce di speranza per i tifosi con cui si interfacciavano tra un tweet e l’altro.
Il reale valore della Juve
No, ieri non sono arrivate reazioni, non ufficiali almeno. Il Ceo di Tether ha trascorso buona parte della giornata in viaggio e ha messo da parte le cartucce che pure ha in canna: la sensazione, comprovata dal modo in cui è stato accolto il rifiuto alla proposta d’acquisto, è che tutto questo fosse esattamente nel piano dei vertici del colosso cripto, adesso chiamati al passo successivo, verosimilmente a un’offerta in grado di superare ampiamente la prima di circa 1,1 miliardi di euro, destinati ad arrivare a 1,4 miliardi se si considerano i 300 milioni di indebitamento netto. Insomma: non è poco. Ma è pur sempre meno del valore reale del club, che si aggira almeno attorno ai 2 miliardi di euro con annessi e connessi. Perciò? Superare quella soglia, tanto pratica quanto psicologica, potrebbe essere una buona base di partenza.
Juve, per il momento tutto tace
Per il momento, tutto tace. Forse in attesa di altri giochi, nuove comunicazioni, fuochi d’artificio e mosse semplicemente imprevedibili, com’era imprevedibile in fondo la tempistica della proposta, pur caldeggiata da sempre dai vertici di Tether, sin dall’inizio del rastrellamento di quote. Del resto, la scalata è stata netta, repentina, forte: dal 5% al 10,7%, arrivando fino all’ultimo numero, registrato nella più recente Assemblea degli Azionisti, quell’11,5% che ha sostanzialmente consegnato un posto in Consiglio alla stablecoin, occupato da Francesco Garino, torinese e specialista in ortodonzia. C’era anche lui, nei primi incontri informali tra Juventus e Tether, dove si è discusso di questioni commerciali, alcune più fumose e altre più concrete.
Ardoino, cosa succede ora
Ci sarà soprattutto lui nei prossimi incontri, quelli in cui si comprenderà meglio la natura del rapporto tra le parti: la mossa della società con sede a El Salvador ha fatto rumore, e continuerà a farlo per un bel po’, e non è stata chiaramente accolta con favore, in particolare dopo l’apertura mostrata da Exor nei loro confronti. Ad Ardoino, ora, la palla e la conduzione: proverà ad aumentare i giri oppure opterà per una ritirata e una nuova strategia? Bella domanda. Nei prossimi giorni, però, si avrà certamente risposta.
WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE
Verrebbe da dire: fino alla fine, un po’ come da motto. Ma la fine sembra già arrivata, perché in un’acquisizione c’è certamente un compratore, però pure chi dev’essere disposto a vendere. Se manca una delle parti in causa, più pragmaticamente, l’affare non avviene. E tanti saluti a chi ci ha provato. Ecco, Tether, di salutare, non ne ha intenzione. Né si accontenta della prima risposta: dagli Usa ribadiscono pertanto come l’intenzione sia quella di provare ugualmente un rilancio, così da tentare Exor. I risultati, per quanto prevedibili e in larga parte già annunciati da John Elkann e accertati dal comunicato dell’azionista di maggioranza, sono ugualmente da comprovare. Almeno per Ardoino e i suoi, trincerati nel silenzio social dopo aver passato la giornata di venerdì a montare la possibilità di diventare presto, forse subito, una nuova luce di speranza per i tifosi con cui si interfacciavano tra un tweet e l’altro.
Il reale valore della Juve
No, ieri non sono arrivate reazioni, non ufficiali almeno. Il Ceo di Tether ha trascorso buona parte della giornata in viaggio e ha messo da parte le cartucce che pure ha in canna: la sensazione, comprovata dal modo in cui è stato accolto il rifiuto alla proposta d’acquisto, è che tutto questo fosse esattamente nel piano dei vertici del colosso cripto, adesso chiamati al passo successivo, verosimilmente a un’offerta in grado di superare ampiamente la prima di circa 1,1 miliardi di euro, destinati ad arrivare a 1,4 miliardi se si considerano i 300 milioni di indebitamento netto. Insomma: non è poco. Ma è pur sempre meno del valore reale del club, che si aggira almeno attorno ai 2 miliardi di euro con annessi e connessi. Perciò? Superare quella soglia, tanto pratica quanto psicologica, potrebbe essere una buona base di partenza.