Chiellini: "Di Frattesi non parlo, Thuram resta alla Juve. Elkann e Yildiz, tutto chiaro"

Nel pre partita della sfida contro il Bologna ( qui la diretta testuale del match ), il dirigente della Juve Giorgio Chiellini è intervenuto ai microfoni di Dazn, dove ha parlato delle voci di mercato su un possibile scambio tra Khephren Thuram e Frattesi : "Di Frattesi non parlo anche perché sarebbe una mancanza di rispetto verso l'Inter. La cosa certa è che Thuram è e rimane un giocatore della Juventus : un calciatore importante per la squadra. Gioca oggi, ma in questo anno e mezzo con noi lo ha dimostrato. Non vogliamo privarcene, ma costruire qualcosa, costruire il futuro insieme a lui ".

"La Juventus e la proprietà sono indissolubili"

Sulle parole di Ekann: "Sono state parole forti, importanti, ma per chi lo conosce e lo vive quotidianamente non sono parole sorprendenti. Per me e per tante persone che hanno vissuto la Juventus in questi anni era normale così: quando si pensa alla famiglia si pensa alla Juventus e viceversa. Così nel passato, nel presente e nel futuro: non credo ci sia altro da fare se non costruire la Juve e farla tornare a essere vincente come nel passato e come sarà nel futuro. Squadra che ha tanto dal passato come eredità e valori, ma anche tanto sguardo al futuro: sempre stato così. Purtroppo è da 5 anni che non vinciamo lo Scudetto, lo sentiamo addosso, ma questo non toglie la fiducia per il futuro. E soprattutto: la proprietà e la Juventus sono indissolubili".

Juve, le parole di Chielini sul rinnovo di Yildiz

Dagli studi Dazn Luca Toni ha poi chiesto se, in caso di cessione della società, sarebbe stato Chiellini a trattare il rinnovo di Yildiz: "Non ne ho la più pallida idea ma non ci sono di questi problemi". Poi sul tema rinnovo del 10 spiega: "Kenan è importante, ha un contratto lungo. Quando si parla di giocatori del genere il contratto non si sblocca in una settimana, sta pian piano andando avanti, la volontà comune è di proseguire insieme. Per fortuna non ha scadenza tra 6 mesi quindi non c'è questa urgenza, ma siamo tutti consci dell'importanza e del valore del ragazzo, la volontà è quella di adeguargli il contratto in maniera consona al suo status".

