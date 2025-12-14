Tuttosport.com
Rigore David, tutti i motivi per cui Lucumì fa fallo: Massa imbarazzante e il VAR fa finta di nulla

Penalty incredibile non concesso ai bianconeri a Bologna e le spiegazioni in tv sono lisergiche: i dettagli
Rigore David, tutti i motivi per cui Lucumì fa fallo: Massa imbarazzante e il VAR fa finta di nulla
Incredibile quanto successo al 33' minuto della sfida tra Bologna e Juventus. David è involato verso la porta, in piena area di rigore rossoblù, ma prima di riuscire a calciare viene fermato da Lucumì. Il difensore colombiano nel disperato tentativo di impedirgli il tiro, infatti, gli mette una mano dietro alla schiena e lo spinge. Calcio di rigore plateale? Per tutti, tranne che per l'arbitro Massa e il Var, che invece hanno lasciato correre.

Lucumì spinge David: l'analisi del rigore negato

Il difensore del Bologna spinge con una mano David (le immagini parlano chiaro) mentre è in corsa e pronto a calciare. Lucumì è completamente disinteressato al gioco, punta soltanto l'attaccante bianconero. In una situazione del genere qualunque tocco può togliere stabilità e impedire di calciare e proprio per questo il regolamento parla chiaro: una spinta da dietro è sempre infrazione, una regola alla base del gioco del calcio. Massa, invece, ha lasciato correre senza revisionare la dinamica e il Var non è intervenuto. Tutto si è concluso in un nulla di fatto e un rapido replay.

Il parere di Marelli non convince: "Spinta leggerissima". Ma il regolamento...

L'ex arbitro Marelli dagli studi di Dazn ha analizzato l'accaduto: "Fosse stata una spinta a due mani non ci sarebbero stati dubbi. In realtà è una mano appoggiata alla schiena, una spinta leggerissima". Ma da quando il regolamento parla della forza della spinta quando si tratta di episodi di questo tipo? Esistono quindi spinte dietro la schiena regolari? "David è andato giù molto molto facilmente - ha continuato Marelli -. A mio parere giusto non fischiare rigore per una spinta troppo leggera per essere considerata irregolare. In ogni caso è una valutazione di campo che mi trova d'accordo".

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

