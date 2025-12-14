Cabal, la gioia è...la maglia di Bernardeschi! "La volevo", poi rivela: "Ecco a chi dedico il gol"

Un primo tempo complesso e combattuto pallone su pallone. Poi nel secondo tempo la Juventus è riuscita a sbloccare la sfida contro il Bologna grazie a una rete di Cabal , subentrato dalla panchina al posto di Cambiaso. Il colombiano ci ha messo soltanto 3 minuti a trovare la rete che ha deciso la partita, cambio a dir poco azzeccato da parte di Luciano Spalletti , che ha permesso ai bianconeri di portare a casa tre punti importantissimi per la classifica.

"Spalletti vuole tanto da me", le parole di Cabal

Al termine della partita il difensore colombiano ai microfoni di Dazn ha rivelato: "Ho scambiato la maglia con Bernardeschi. Ha giocato qui, l'ho visto giocare e la volevo. Esultanza? Ho baciato il tatuaggio di mio figlio, il gol l'ho dedicato a lui". Poi sul rapporto con Spalletti ha aggiunto: "Vuole tanto da me perchè sa quanto posso dare per questa squadra, sa che mi alleno sempre forte e vuole che migliori".

Juventus, le parole di Kelly

Insieme a lui è intervenuto anche Kelly, altro protagonista della vittoria della Juve contro il Bologna: "Era una partita molto importante. Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, sapevamo di dover giocare il nostro miglior calcio. Bremer? Sono felice che sia tornato, è importante che sia con noi".

