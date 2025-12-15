Spalletti, l’assist perfetto. Squalificato per Juve-Roma: l’assenza può cambiare la stagione

TORINO - Nella bella e vincente notte di Bologna c'è stata comunque una nota stonata in casa Juventus: Teun Koopmeiners. L'ex Atalanta è stato protagonista di una prestazione non sufficiente condizionata sopratutto da nervosismo tattico: troppo frenetico nel tentativo di recuperare palla, commettendo una serie di falli che hanno indispettito il direttore di gara Massa nei primi 15 minuti di partita, inizialmente clemente ma poi costretto al 19' ad estrarre il cartellino all'ennesimo intervento scomposto.

Un cartellino giallo sanguinoso sia per il giocatore che per Luciano Spalletti, infatti Koopmeiners era diffidato e quindi salterà il big match dello Stadium contro la Roma. Un'assenza doppiamente pesante per Spalletti perché l'olandese, malgrado la brutta gara del Dall'Ara, stava iniziando a carburare nel suo nuovo ruolo (più arretrato) e la sua assenza costringerà l'allenatore a ridisegnare l'assetto proprio nel momento in cui stava iniziando a consolidarsi. La buona notizia è il rientro di Bremer, già in campo per uno spezzone di partita. Chissà che già contro la Roma non possa partire titolare. Nella mente del tecnico bianconero si fa sempre più concreta l'ipotesi del 4-2-3-1, dove il brasiliano rappresenterebbe da protagonista l'asse difensivo.