“È sempre stato il problema”, “Il più forte in Italia”, “Non più determinante”: Dazn giudica la Juve

La Juve da vera big, con l’atteggiamento di chi sa andare a comandare anche su un campo difficile come quello di Bologna: Spalletti conquista la quinta vittoria nelle ultime sei gare. Un successo costruito attraverso il peso delle scelte e dei cambi, che premiano il tecnico di Certaldo, sempre più artefice di una squadra modellata a sua immagine e somiglianza. Con lucidità, il tecnico conosce i limiti della rosa ma allo stesso tempo sta valorizzando risorse e potenzialità rimaste a lungo inespresse da diversi giocatori. E l'analisi nel post partita di Dazn va proprio in questa direzione.
Bologna-Juve, l'analisi
A partire nell'analisi è Ferrara: "Supera il Bologna in classifica ma al di là di quelli che sono i tre punti e del fatto di aver superato una diretta concorrente, è la prestazione che dà ancora più fiducia. Dal primo all'ultimo minuto, compresi quelli che sono entrati a gara in corso. Uno, Cabal, è stato determinante con il suo gol. Segnali importanti che non si erano visti con il Napoli, quelli che erano entrati avevano fatto grande fatica. Quindi partita totalmente diversa, lo spirito che siamo abituati a vedere in una squadra come la Juventus". Poi anche Toni dice la sua: "Può essere la svolta della stagione perchè l'hanno fatta su un campo difficile come quello di Bologna. Perché a parte i primi minuti, dove anche il Bologna era partito molto forte, però la Juve l'ha controllata, è venuta fuori, e nel secondo tempo anche con i nuovi ingressi... i giocatori che sono entrati lo hanno fatto in maniera diversa rispetto alle altre volte, con uno spirito diverso. È stata una grande Juve, mi è piaciuta. Secondo me può essere la svolta, perché quando vinci queste partite così importanti, anche a livello di gruppo, torna quella forza che magari puoi aver perso quando hai perso qualche punto".
Valori ritrovati e parole Elkann
Il tema per Bellinazzo si sposta su un altro aspetto: "Ragionando su quanto si stava dicendo, sullo spirito ritrovato, mi sembra proprio un'eco delle parole di Elkann sui valori. Quindi oltre al risultato ma con l'identità ritrovata, una vittoria importante anche per stare vicino al quarto posto". Poi Ferrara sul gol Juve: "Zortea prende Cabal ma poi lo lascia ed è bravo il difensore a inserirsi e a capitalizzare il cross perfetto di Yildiz". E Toni scherza: "Ciro ogni tanto li facevi anche te gol così" con la battuta finale dell'ex centrale bianconero "a volte anche degli autogol (ride ndr). Sicuramente è una caratteristica di Cabal e dei difensori nell'andare a saltare, resta comunque un errore grave di Zortea perché lo guarda e poi lo lascia andare. In queste circostanze l'avversario lo devi sentire".
Spalletti-Italiano, i valori del calcio italiano
Brocchi sottolinea l'importanza di due allenatori così: "Avere allenatori come Spalletti e Italiano alzano il livello del nostro campionato. Se andiamo a vederlo e a rapportarlo si dice sia un po' sceso, in realtà avere questi allenatori che propongono qualcosa, fanno vedere che le nostre squadra in Italia e anche in Europa possano portare in alto il nostro nome". A questo si aggiunge anche Bellinazzo: "Concordo con le sue parole. Pensavo all'Atalanta con Palladino e con il progetto simile al Bologna, quindi squadre di fascia media che propongono un'idea e una visione. Il calcio italiano deve ripartire da questo tipo di progetti".
Contatto Lucumì-David
Sull'episodio del rigore reclamato dalla Juve Ferrara dice: "Sono d'accordo con la linea di Marelli. Dal momento che si seguirà questa linea posso essere d'accordo sul fatto di non assegnare il rigore per la Juve". Toni aggiunge: "Quei rigori lì non vanno dati, anche gli altri arbitri dovrebbero tenere lo stesso metro di giudizio...". Poi l'ex attaccante parla anche del mercato e delle voci sul possibile scambio con l'Inter: "Thuram è un gradino sopra Frattesi. Inoltre Frattesi non può giocare in un centrocampo a due: al massimo può essere schierato alle spalle di una punta".
La crescita di Openda e la difficoltà di David
Sul tema centravanti è Toni ad aprire il dibattito: "Sicuramente Openda ha fatto meglio. Non è stata una gran partita di David, oltre al gol annullato però ha ragione Spalletti ha fatto più fatica a legare il gioco. Le sostituzioni hanno cambiato la partita perché si vedeva che Openda era più frizzante. Il centravanti è sempre stato il problema della Juve perché Vlahovic non doveva essere il titolare, poi lo è diventato e gli altri due hanno faticato". E Ferrara: "Quel lavoro di andare tra le linee, più incontro, lo fanno Conceicao e Yildiz che hanno necessità di trovare un attaccante che attacchi la profondità. Questo Openda lo ha fatto molto bene, David ancora impreciso". Anche Brocchi sottolinea: "Quando hai un 3-4-2-1 e affronti un Bologna con un 4-2... l'attaccante serve proprio per allungare la difesa perché lascia gli spazi per gli altri, David veniva a giocare e questi spazi venivano chiusi". A chiudere Bellinazzo: "Sono stati investimenti importanti per la Juve che poi ha anche l'incognita Vlahovic, che costa alla Juve circa 20 milioni... Queste prestazioni aiutano la dirigenza a capire anche i progetti, non dico a gennaio ma penso a eventuali conferme o rinnovi di questi calciatori".
Fuoriclasse Yildiz
Ferrara sul talento turco: "Ha tutte le caratteristiche per diventare un fuoriclasse, ma questo passa anche dai risultati della Juventus. Quindi inevitabilmente i campioni sono legati alla squadra e ai suoi successi, al rendimento costante di un club. Contro il Bologna ha fatto vedere di essere il giocatore con più qualità però poi se non vinci rimane fine a se stessa la prestazione". Bellinazzo aggiunge: "Mi sembra anche un ragazzo molto equilibrato. Uno su cui una società può puntare". Anche Brocchi dice la sua su Yildiz: "Conferma quanto abbiamo detto tante volte, ovvero che è un giocatore fondamentale per questa squadra. Dà veramente tutto a livello di qualità e contro il Bologna gli abbiamo visto fare anche dei ripiegamenti importanti quindi vuol dire che si mette a disposizione dei compagni in fase di non possesso. Un valore aggiunto di questa Juventus".
Cambiaso e la rabbia dopo la sostituzione
Ferrara sul cambio dell'esterno mancino: "Dopo che mette a posto la bandierina lo sguardo non è di quelli più felici. Si capisce che guarda verso la panchina... L'infortunio che ha avuto nella scorsa stagione lo ha portato a non essere più determinante per la Juve". "Ci sta perché è un giocatore che ha inciso spesso e volentieri nella Juve dell'anno scorso - dice Brocchi -, era nei radar di società che offrivano cifre importanti. Non è al 100% e ci sta poter avere questo tipo di delusione". E Toni chiude: "Non mi sembra tutto questo gesto eclatante, ha avuto la sfortuna che dopo il buffetto è caduta la bandierina...".
L'importanza di Bremer e il cambio modulo Juve
Ferrara apre così sul brasiliano: "Spalletti sa benissimo quello che è il valore di Bremer. Contro il Bologna lo ha fatto entrare per testarne la condizione. Hanno una settimana davanti per preparare la gara con la Roma, importantissima per entrambe, e per far aumentare la condizione del brasiliano. Con il suo rientro potrebbe anche cambiare la difesa della Juve. Quella è l'idea di Spalletti poi c'è da vedere anche il recupero degli altri calciatori. Rappresenta uno dei leader della squadra oltre a essere un asset economico importante per la società". Bellinazzo aggiunge: "Ci sono giocatori che spostano gli equilibri che ti danno una struttura, quando mancano creano squilibri che poi non sono facili da sistemare. La Juve è stata sfortunata con Bremer quest'anno ma soprattutto l'anno scorso. Conoscendo il gioco di Spalletti potremo vedere un'altra squadra". E Toni sottolinea: "È il difensore più forte che abbiamo in Italia". A chiudere è Brocchi a dire la sua: "L'anno scorso senza Bremer la Juve è andata in caduta libera, quest'anno lo stesso perché dà una compattezza diversa e magari passare anche a quattro".
Tether, offerta alla Juve e la posizione di Exor
Sul tema economico è proprio Bellinazzo a fare l'analisi: "Se ne parlava da diversi mesi di questa offerta alla proprietà Exor. Dalle parole di Elkann sappiamo che la Juve non è in vendita. Questa offerta da 1.4 miliardi, perché vanno calcolati anche i debiti, ma poi la domanda è: il valore è congruo? Qui entra in gioco un altro aspetto e penso all'Atletico Madrid venduto a un fondo, chiamato Apollo, a 2.5 miliardi e il valore totale della Juve, compreso il centro sportivo e tutte le strutture, è più alto, attorno ai 2-2,5 miliardi per la società. Alcuni tra i top club a livello globale hanno un valore inespresso, la Juve rientra proprio in questa situazione. Semmai dovesse decidere di vendere il club, venderebbe a una cifra ben superiore alla cifra offerta. Io credo che Tether insisterà per rilevare la Juventus perché può avere la forza economica di poter aumentare l'offerta fatta. I proprietari sono molto ricchi avendo creato questa stablecoin, ma non ho quanto certificato perché i bilanci non li ho mai visti". Ferrara chiude: "Questo non basta alla famiglia Agnelli per poter vendere la società. La passione non si può comprare".
