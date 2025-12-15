“È sempre stato il problema”, “Il più forte in Italia”, “Non più determinante”: Dazn giudica la Juve

La Juve da vera big, con l’atteggiamento di chi sa andare a comandare anche su un campo difficile come quello di Bologna: Spalletti conquista la quinta vittoria nelle ultime sei gare . Un successo costruito attraverso il peso delle scelte e dei cambi, che premiano il tecnico di Certaldo, sempre più artefice di una squadra modellata a sua immagine e somiglianza. Con lucidità, il tecnico conosce i limiti della rosa ma allo stesso tempo sta valorizzando risorse e potenzialità rimaste a lungo inespresse da diversi giocatori. E l'analisi nel post partita di Dazn va proprio in questa direzione.

Bologna-Juve, l'analisi

A partire nell'analisi è Ferrara: "Supera il Bologna in classifica ma al di là di quelli che sono i tre punti e del fatto di aver superato una diretta concorrente, è la prestazione che dà ancora più fiducia. Dal primo all'ultimo minuto, compresi quelli che sono entrati a gara in corso. Uno, Cabal, è stato determinante con il suo gol. Segnali importanti che non si erano visti con il Napoli, quelli che erano entrati avevano fatto grande fatica. Quindi partita totalmente diversa, lo spirito che siamo abituati a vedere in una squadra come la Juventus". Poi anche Toni dice la sua: "Può essere la svolta della stagione perchè l'hanno fatta su un campo difficile come quello di Bologna. Perché a parte i primi minuti, dove anche il Bologna era partito molto forte, però la Juve l'ha controllata, è venuta fuori, e nel secondo tempo anche con i nuovi ingressi... i giocatori che sono entrati lo hanno fatto in maniera diversa rispetto alle altre volte, con uno spirito diverso. È stata una grande Juve, mi è piaciuta. Secondo me può essere la svolta, perché quando vinci queste partite così importanti, anche a livello di gruppo, torna quella forza che magari puoi aver perso quando hai perso qualche punto".

Valori ritrovati e parole Elkann

Il tema per Bellinazzo si sposta su un altro aspetto: "Ragionando su quanto si stava dicendo, sullo spirito ritrovato, mi sembra proprio un'eco delle parole di Elkann sui valori. Quindi oltre al risultato ma con l'identità ritrovata, una vittoria importante anche per stare vicino al quarto posto". Poi Ferrara sul gol Juve: "Zortea prende Cabal ma poi lo lascia ed è bravo il difensore a inserirsi e a capitalizzare il cross perfetto di Yildiz". E Toni scherza: "Ciro ogni tanto li facevi anche te gol così" con la battuta finale dell'ex centrale bianconero "a volte anche degli autogol (ride ndr). Sicuramente è una caratteristica di Cabal e dei difensori nell'andare a saltare, resta comunque un errore grave di Zortea perché lo guarda e poi lo lascia andare. In queste circostanze l'avversario lo devi sentire".