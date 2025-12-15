Motta, avanti un altro: sfuma l'ennesima pista e la Juve non risparmia

Niente da fare per Thiago Motta , che sarà costretto ancora a vedere calcio da casa . L'ex tecnico della Juventus era tra i nomi nella lista della Real Sociedad , dopo l'esonero di Sergio Francisco, ma il club spagnolo ha preferito percorrere un'altra strada. Come riporta Marca, il prescelto per la panchina è Pellegrino Matarazzo , ex allenatore dell'Hoffenheim. Lo statunitense ha superato anche la concorrenza di Luis García Plaza e Francisco Javier García Pimienta. A guidare ad interim la squadra fino all'annuncio ufficiale del nuovo mister, ci sarà Jon Ansotegi.

Real Sociedad, Matarazzo supera Motta

La Real Sociedad ha scelto di puntare su Matarazzo per la propria panchina, con il tecnico che ha superato la concorrenza di Thiago Motta nel processo di selezione portato avanti dal club. Una decisione maturata dopo attente valutazioni, anche alla luce del profilo internazionale dell’allenatore, apprezzato per idee moderne e capacità di lavorare con i giovani. Nel suo percorso professionale spicca l’esperienza come assistente di Julian Nagelsmann all’Hoffenheim, oggi commissario tecnico della Germania, un periodo fondamentale per la sua crescita e per l’assimilazione di principi tattici innovativi che hanno contribuito a costruirne la reputazione a livello europeo.

Quanto avrebbe risparmiato la Juve

Da quell'inevitabile esonero a stagione in corso di offerte ne sono arrivate ma Thiago ha sempre declinato. A partire dal Bayer Leverkusen dopo il clamoroso addio a Ten Hag, passando per il Monaco in Francia fino ad arrivare allo Spartak Mosca. Tutte soluzioni che, per un motivo o per un altro, non hanno convinto Motta che resta ancora senza panchina ma con lo stipendio pagato dalla Vecchia Signora. Una cifra non da poco, se si considera che la Juve continua a pagare circa 13,5 milioni lordi complessivi fino a giugno 2027.

