"Spalletti mi fa impazzire. Juve, non rinunciare! Io al posto suo? Vi spiego, ho parlato con Buffon"

E adesso è ct dell’Uzbekistan, una Nazionale che le permette di tornare al Mondiale. «Tornerò a distanza di 20 anni dalla vittoria in Germania. Sono sincero, ho provato una bella emozione quando mi sono trovato ad un incontro con tutti i ct che saranno in America».



Cosa le hanno detto i calciatori uzbeki quando l’hanno vista per la prima volta e chi è il profilo più importante? «Quando mi hanno visto erano tutti in soggezione, li capisco, e li ho messi a loro agio per rompere il ghiaccio. Poi ho anche capito perché si sono qualificati: è una nazionale tosta e l’uzbeko è di base un soggetto determinato. Non ho troppo tempo e devo trovare in fretta le soluzioni. Ho visto tante partite, ho girato il paese, ora il campionato è finito e stiamo andando a seguire gli altri tornei dove gli uzbeki sono impegnati. Li chiamo tutte le settimane, soprattutto Shomurodov che parla bene italiano (ha giocato al Genoa, Spezia, Cagliari e Roma, ndr), ora è in Turchia, al Basaksehir».