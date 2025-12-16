Spalletti mai visto così: i tre giocatori Juve che spiegano tutto e la differenza con Motta e Tudor

È entrato in punta di piedi. Fin troppo: chi lo conosce molto bene non è mai stato abituato a questa versione di Luciano Spalletti. Prudente, riflessivo, calmo. Saggio, in una parola: età ed esperienze in valigia contano. Appena ha varcato i cancelli della Continassa si è tolto le scarpe per camminare in punta di piedi. Sintesi che spiega bene l’approccio di Lucio al mondo Juve. L’ha spiegato, a modo suo, nel momento in cui ha motivato la scelta di abolire il ritiro pre-partita alla vigilia delle trasferte: «Il ritiro non è mai un luogo, ma una condizione mentale, un condizionamento. Non si va più in ritiro, perlomeno per quanto mi riguarda, perché è una fatica maggiore. A voi non sembrerà così, però io lo so bene. Le ho viste tutte le risposte e le strade da percorrere e questa è una fatica in più». Ruggine per i muscoli e la testa, come lo stesso Spalletti ha aggiunto. Ecco, non erano questi i suoi modi in passato, quando carte e play station l’hanno condizionato nella gestione di altri gruppi. Così ha alleggerito il carico emotivo, vero tallone d’Achille di questa Juve.