Bremer, torna il leader Juve: in campo contro la Roma. Kelly lo esalta così

TORINO - Quanta fiducia ha Luciano Spalletti in Gleison Bremer? Beh, parecchia. Ed è scontato dirlo, ma l’affermazione trova concretezza nelle mosse del tecnico di Certaldo. Dal brasiliano passerà la trasformazione tattica dei bianconeri e il segnale di Bologna è stato ulteriormente importante. Alla vigilia, l’allenatore aveva tirato il freno, invitato tutti all’attenzione: calma, prudenza, perché Bremer non è ancora al 100% della forma e addirittura Rugani era dato qualche passetto in avanti da questo punto di vista. Poi, però, succede che la Juve sfodera la miglior prestazione dall’arrivo di Spalletti, una delle migliori stagionali, e si porta in vantaggio a Bologna, campo complicatissimo, vittoria dal peso specifico enorme, di quelle che, come una torta appena sfornata lasciata a raffreddare sul davanzale, inizia ad avere il profumo dolce e vanigliato della svolta. E, quindi, succede che tocca togliere il piede dal freno, rompere gli indugi e affidarsi proprio a Bremer per blindare il risultato nel finale. Ecco quanta fiducia Spalletti ha nel difensore. Gleison ha completato la sua personale rincorsa al Dall’Ara, con il ritorno in campo dopo l’intervento chirurgico di meniscectomia selettiva al menisco mediale del ginocchio sinistro di metà ottobre.