Juve-Roma, difesa da reinventare e cambi in vista per Spalletti: cosa può succedere

Openda scalpita: può prendere il posto di David contro la Roma

Già, perché c’è pure Lois Openda che scalpita. Le scelte dell’ultimo periodo - dopo l’infortunio di Dusan Vlahovic - sono state chiare finora: Jonathan David è il titolare designato. L’impatto del belga nel secondo tempo di Bologna, però, potrebbe consentirgli di essere impiegato dall’inizio sabato. In una partita fondamentalmente nelle sue corde per caratteristiche: ha bisogno di campo e spazi, per cui non può esserci occasione migliore per esprimersi. Openda c’è: sta crescendo e reagendo alle difficoltà che si trascina da settembre in avanti e Spalletti lo valuterà con attenzione. Una sorpresa in attacco non sarebbe da escludere. Intanto, da oggi, la squadra torna in campo alla Continassa. Le fatiche di domenica appartengono al passato dopo le 24 ore di relax concesse da Spalletti: la Juve ha morale alto e gambe sufficientemente fresche per affrontare la Roma. Un ostacolo alto prima di Natale, ma la voglia di dare continuità ad un periodo fatto di cinque vittorie nelle ultime sei partite è enorme. A maggior ragione in uno scontro diretto. Per quale obiettivo? Ancora per lo scudetto. Lo dice una classifica talmente corta da tenere tutti sulla corda. Nessuno escluso.