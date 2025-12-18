Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Juve, con la Roma può arrivare la svolta: in ballo classifica e bonus speciali. Del Piero carica!

Lo scontro diretto può cambiare le sorti della squadra di Spalletti: una vittoria potrebbe dare ulteriore fiducia e forza per il proseguo della stagione
Cristiano Corbo
7 min
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

TORINO - È la settimana più importante della stagione. È la partita più decisiva dell’anno. Alla Continassa, pur provando a normalizzare la pressione attorno a uno scontro diretto (non è che in passato abbia aiutato), si sta preparando così il match di sabato. Che è tra Juve e Roma, ma forse soprattutto tra la Juve e sé stessa, coi suoi fantasmi, con l’asticella della continuità mai realmente superata. E allora, via gli indugi e ritrovati un po’ di sorrisi, spuntati sui social. La testa esclusivamente alla partita, perché nient’altro deve occupare i pensieri di oggi e nemmeno quelli di domani. Si è compattato, il gruppo. L’ha fatto attorno al fuoco dell’occasione. All’opportunità di troncare la distanza dai giallorossi, che è troppo ghiotta, e positivo è il momento che sta attraversando la squadra, intesa innanzitutto come l’insieme di giocatori e poi con le performance viste in campo. Sì, la Juventus c’è. Bologna vale una certezza, oltre che una regola.

Juve, contro la Roma non puoi sbagliare

E Roma potrebbe valere invece la sterzata, come raccontato anche da Alessandro Del Piero, che di nulla parla mai a caso e ancor meno se si tratta dei colori bianconeri. "Dare seguito a questo momento sarebbe quella conferma che sei sulla strada giusta e puoi recuperare punti, perché lì davanti, come accaduto nell’ultimo turno, qualche cosa perdono", ha raccontato l’ex capitano. Che non vuole accontentarsi, e per certi versi non può, di tenere la barra dritta. Andare oltre è il senso più profondo di Juventus, del resto. Ma anche tra le mura del centro sportivo è ciò che risuona da giorni, e ancor più da ieri, con gli allenamenti ripresi proprio in direzione big match. L’incentivo alla Champions è forte. L’ha rimarcato John Elkann negli ultimi giorni, incontrando la squadra. E va dal senso di responsabilità generale alle cose più formali - per qualcuno è presente anche nei contratti firmati, parte dei bonus d’ingaggio -, passando per la necessità condivisa di recuperare definitivamente la stagione. Che ha avuto troppi intoppi, e siamo solamente a metà. Che sta trovando però una sua strada, e farebbe ancora in tempo a diventare decisiva. Dall’ad Comolli alla guida tecnica, il messaggio è cristallino: non si può sbagliare. E se la carica è costante, la sottolineatura della delicatezza è necessaria. In diverse occasioni la squadra non è stata all’altezza della missione: prima della sfida del Dall’Ara, solamente contro l’Inter - e con una buona dose di fortuna - era arrivata una vittoria in grado di scavalcare i più facili pronostici. Sulla testa e sulle gambe, tutte queste partite hanno avuto un peso. Come non vincere per 7 partite di fila, e solamente un mese fa. "È un anno non semplice con il cambio dell’allenatore. L’aspetto mentale è difficile da costruire ma è fondamentale. Mi auguro, da tifoso della Juventus, che possa esserci questo seguito. Vincere è sempre stata la mia priorità", ha spiegato ancora Del Piero, sabato presente all’Allianz Stadium anche per la presentazione della collezione targata Adidas e che porta il suo nome: sarà indossata dagli stessi calciatori a inizio partita. E sarà simbolico, a tratti. Perché sarà il tentativo di rinnovare una tradizione che, specialmente negli ultimi anni, sembrava smarrita per il peso della maglia e per l’obbligo della vittoria. Questioni psicologiche affrontate in maniera diretta, almeno da Spalletti, mentre in passato si cercava più di sfuggire e meno di analizzare. Tra concessioni (si veda il ritiro) e mani tese, ora però ci si attende la prova di maturità definitiva.

Del Piero carica la Juve

Giocare la prossima Champions League non è solamente un obiettivo stagionale: è ossigeno per le casse, è coerenza col progetto, è non dover ritardare il processo di rinascita, o addirittura rimetterlo in discussione. Tutti elementi che a Torino vorrebbero evitare, e non ci sarebbe miglior modo di farlo se non con i tre punti in uno scontro diretto. Oltre ad aggiustare la classifica, aiuterebbero a registrare quel grado di fiducia che il tecnico considera uno dei veri limiti dei suoi. Come a dirgli: credete in voi stessi e il risultato sarà solo conseguenza. Per il resto, vale il verbo di Del Piero: "Juve-Roma, siccome arriva in questo momento della stagione, può essere un’occasione di conferma per entrambe le squadre. La Roma ha avuto un inizio diverso rispetto alla Juve, è stata un po’ più consistente per certi aspetti in campionato, infatti è più avanti: sabato potrebbe consolidare la sua posizione o addirittura migliorarla. Sarebbe un segnale fortissimo per tutto l’ambiente e per il campionato". Lo stesso "segnale fortissimo" atteso dalla società, per cui la Juve deve fare semplicemente la Juve. Fosse facile. Di sicuro, stavolta si è fatto necessario.

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS