Globe Soccer Awards, brilla la stella di Yildiz: tra i candidati anche la Juve Women e l'ex Manna

Il prossimo 28 dicembre a Dubai andranno in scena i Globe Soccer Awards, manifestazione che è giunta alla sedicesima edizione e che premierà i migliori esponenti del calcio mondiale, dai giocatori fino ai club. Dopo una lunga votazione che ha visto più di 30 milioni di tifosi votare, sono state pubblicate le liste dei finalisti in tutte le categorie. A decidere i vincitori sarà una giuria composta da tanti volti noti del mondo del calcio: Totti, Casillas, Abidal, Rizzoli, Galliani, Figo, Conte, Capello, Albertini, Lippi, Butragueno, Deco, Gattuso, Rush e tanti altri.