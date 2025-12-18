Tuttosport.com
Globe Soccer Awards, brilla la stella di Yildiz: tra i candidati anche la Juve Women e l'ex Manna

Tanto PSG e un po' d'Italia tra i finalisti della manifestazione: il 28 dicembre a Dubai le premiazioni
4 min
Globe Soccer AwardsYildizJuventus
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

Il prossimo 28 dicembre a Dubai andranno in scena i Globe Soccer Awards, manifestazione che è giunta alla sedicesima edizione e che premierà i migliori esponenti del calcio mondiale, dai giocatori fino ai club. Dopo una lunga votazione che ha visto più di 30 milioni di tifosi votare, sono state pubblicate le liste dei finalisti in tutte le categorie. A decidere i vincitori sarà una giuria composta da tanti volti noti del mondo del calcio: Totti, Casillas, Abidal, Rizzoli, Galliani, Figo, Conte, Capello, Albertini, Lippi, Butragueno, Deco, Gattuso, Rush e tanti altri.

Yildiz e Juve Women in corsa per un premio

Tra i finalisti è presente tanto PSG, vincitore dell'ultima Champions League, ma c'è anche un po' di Juventus. Yildiz è infatti tra i candidati per il premio di "Miglior emergente" insieme a Cubasì, Douè, Guler e Joao Neves. La Juve Women, invece, potrebbe vincere il premio di "Miglior club femminile" ma dovrà vedersela con Arsenal, Barcellona e Chelsea. Tra gli italiani, Maresca è tra i miglior allenatori, l'ex bianconero Manna nella categoria dei migliori direttori sportivi e Pastorello tra i migliori agenti.

Globe Soccer Awards, tutte le categorie

Di seguito la lista completa con tutti i premi e i finalisti:

  • Miglior giocatore - Dembelè (PSG), Mbappe (Real Madrid), Raphinha (Barcellona), Vitinha (PSG), Yamal (Barcellona).
  • Miglior giocatrice - Bonmati (Barcellona), Mariona (Arsenal), Dumornay (Lione), Putellas (Barcellona), Russo (Arsenal.
  • Miglior club - Barcellona, Chelsea, Botafogo, Liverpool, PSG
  • Miglior club femminile - Arsenal, Barcellona, Chelsea, Juventus
  • Miglior allenatore - Xabi Alonso (Real Madrid), Arteta (Arsenal), Luis Enrique(PSG), Flick (Barcellona), Maresca (Chelsea)
  • Miglior centrocampista - Bellingham (Real Madrid), Joao Neves (PSG), Palmer (Chelsea), Pedri (Barcellona), Vitinha (PSG)
  • Miglior attaccante - Dembelè (PSG), Kvaratskhelia (PSG), Mbappe (Real Madrid), Raphinha (Barcellona), Yamal (Barcellona)
  • Miglior emergente - Cubarsì (Barcellona), Douè (PSG), Guler (Real Madrid), Joao Neves (PSG), Yildiz (Juventus)
  • Miglior agente - Barat, Mendes, Pastorello, Ramadani, Trimboli
  • Miglior direttore sportivo - Campos (PSG), Deco (Barcellona), Edwards e Hughes (Liverpool), Manna (Napoli), Winstanley e Stewart (Chelsea)
  • Miglior giocatore del medio oriente - Al Dawsary (Al Hilal), Benzema (Al Ittihad), Mahrez (Al Ahli), Ronaldo (Al Nasr)

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

