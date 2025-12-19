Juve-Roma, fari accesi su Mckennie e Cristante: si pensa allo scambio, ma c'è l'ostacolo Allegri

Non è ancora da considerare tra gli esuberi. Non certo quest’anno: il peso di Bryan Cristante nella Roma di Gian Piero Gasperini è notevole. Aveva bisogno di ritrovare il suo maestro dei tempi dell’ Atalanta per riprendersi un ruolo da protagonista in giallorosso. A dire il vero, però, già Claudio Ranieri ci aveva messo del proprio l’anno scorso, riscoprendo il miglior Cristante. Stimolandolo e dandogli grandi responsabilità in un centrocampo che ha un senso, una logica ed è persino un modello d’ispirazione per la Juve. Sempre attenta, logicamente, a quelle che possono essere le opportunità in una zona del campo in cui i giocatori di valore sono pochi e costano tantissimo, a qualsiasi età. Cristante è uno di questi. E la Roma per lui farà delle riflessioni a fine anno, tenendo conto di diversi parametri: carta d’identità, stipendio (percepisce quasi 3 milioni all’anno), prospettive future che prescindono dal rapporto con Gasperini.

Cristante in scadenza con la Roma

Il contratto scade a giugno 2027 e per il rinnovo in questo momento non ci sono chiari di luna. La società e il centrocampista hanno idee differenti: il club vuole ringiovanire il reparto e abbassare il monte ingaggi, Cristante si sente al top e vuole riflettere bene sull’ultimo treno della carriera. A marzo compirà 31 anni e la Juve lo osserva, l’ha già catalogato tra le opportunità per la prossima stagione, visto che il valore del cartellino di Bryan subirà una riduzione dettata dalla scadenza fissata per il 2027. A prescindere da chi sarà l’allenatore bianconero, Cristante fa gola a Damien Comolli, che ha ottimi rapporti con l’entourage del nazionale azzurro: il dialogo con Beppe Riso è costante. Di fatto è l’elemento che in questo momento - per caratteristiche e anche per esperienza internazionale - manca ai bianconeri. Se ne parlerà a giugno. E non è detto che la Juve sia l’unica disposta a bussare alla porta della Roma, che ascolterà qualsiasi proposta congrua.