Agnelli e Arrivabene, prima spallata: come si può arrivare alla rivoluzione della giustizia sportiva

Cosa cambia per la Juve

Per la Juventus cambia qualcosa? Poco, più probabilmente nulla. Anche se i tifosi, ieri pomeriggio, stavano esultando perché da vent’anni sono sensibili alle storture della giustizia sportiva e, adesso, potrebbero assistere a un ribaltone. Agnelli, ma soprattutto Arrivabene, potrebbero avere la cancellazione della sanzione (non più l’annullamento o la sospensione, perché le sanzioni sono state scontate per intero dai due protagonisti).

Ma Arrivabene cosa c’entra con le plusvalenze della Juve? Nulla. Tutte le eventuali violazioni sarebbero state commesse dai dirigenti della Juve, prima che lui mettesse piede alla Juve e il suo coinvolgimento nella vicenda è, quindi, un altro terribile errore giudiziario. E il Tar, al di là della cancellazione della sanzione tutta da decidere, rischia di dovergli corrispondere parecchi soldi.

Cosa comporta la cancellazione? Sotto il profilo pratico nulla, perché la pena è stata già scontata, ma sotto il profilo etico e di immagine può valere tanto, perché sarebbe la prima volta e, soprattutto, riabiliterebbe due figure professionali che hanno dovuto abbandonare il loro posto di lavoro.

Quindi la Juve non può in nessun modo essere risarcita dalla Giustizia Sportiva? No, la vicenda delle plusvalenze è stata chiusa e non è più riapribile. Rimane, nel caso, la soddisfazione di vedere Agnelli e Arrivabene assestare una spallata importante alla giustizia sportiva. E di vedere cancellata la sanzione, quindi anche la pena, ai due principali manager bianconeri di quel periodo è un’altra grande soddisfazione.