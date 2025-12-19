Agnelli e Arrivabene, prima spallata: come si può arrivare alla rivoluzione della giustizia sportiva

Corte di Giustizia Europea, ricorso di Agnelli e Arrivabene, giustizia sportiva sotto scacco: cosa è successo ieri? Ieri l’avvocato generale della Corte di Giustizia Europea, Dean Spielmann, ha pubblicato le sue conclusioni su richiesta di parere da parte del Tar del Lazio che si occupava dei ricorsi di Andrea Agnelli e Maurizio Arrivabene a proposito del caso plusvalenze, per il quale hanno subito entrambi lunghe squalifiche.
Nello specifico a cosa risponde l’avvocato generale? A tre quesiti posti dal giudice del Tar laziale che ruotano intorno alla compatibilità del sistema della giustizia sportiva italiana e, in particolare, del sistema delle sanzioni con il diritto dell’Unione, segnatamente alla luce del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva.
In parole povere? Per esempio, uno dei più importanti problemi posti da Agnelli e Arrivabene, di fronte al Tar e che il Tar stesso ha posto alla Corte Europea, è l’impossibilità di fare appello contro una sentenza sportiva presso la giustizia ordinaria, che non può né sospenderla, né annullarla. Anche quando la sanzione tocca o limita i diritti fondamentali dell’uomo (per esempio quello al lavoro).
Vittoria di Agnelli?
E chi ha vinto?
Per il momento nessuno, perché non si tratta della sentenza della Corte di Giustizia Europea, ma solo del parere dell’avvocato generale che riassume in modo sintetico la vicenda per la corte, esprimendo dei suoi giudizi. Non è vincolante per i giudici (che possono anche non tenerne conto), ma la percentuale in cui un parere dell’avvocato generale è stato ribaltato è inferiore al 20%. Quindi è sempre un passaggio cruciale.
In giro, però, si legge che è una vittoria di Agnelli. È vero?
Sostanzialmente sì, perché l’avvocato scrive che il diritto dell’Unione è contrario ad una normativa che non consente a giudici nazionali di annullare le sanzioni sportive illegittime. Tali giudici devono poter annullare queste sanzioni e, se del caso, accordare misure provvisorie per garantire l’efficacia della futura decisione giurisdizionale. Inoltre, precisa che il riconoscimento di un’autonomia dell’ordinamento sportivo non può privare i singoli della tutela giurisdizionale effettiva prevista dal diritto dell’Unione. C’è poi un passaggio in cui vengono richiamati principi di trasparenza, oggettivi, non discriminatori e proporzionati per considerare la giustizia sportiva coerente con le leggi europee. E viene automatico pensare all’articolo 4 e alla sua sconfinata possibilità di essere interpretato e applicato a qualsiasi fattispecie. Nella ventina di pagine scritte, tuttavia, ci sono altri punti in cui è meno definitivo nel giudicare il sistema della giustizia sportiva.
In attesa della giustizia sportiva
Quali in particolare? Per esempio, considera il sistema sanzionatorio della Figc come coerente con le leggi dell’Unione. E lascia la possibilità al giudice che ha chiesto il parere (quindi al Tar del Lazio) di giudicare se i tribunali sportivi abbiamo o meno il potere giurisdizionale.
Ma gli organi di giustizia sportiva sono «giurisdizioni»? Perché se lo sono, alla fine, la giustizia sportiva italiana non è incompatibile con le norme dell’Unione. Se la Corte, nel suo parere, non sarà più precisa (e potrebbe esserla) lo stabilirà il giudice del Tar. Certo, è difficile considerare i giudici sportivi come una giurisdizione, partendo dal concetto di terzietà e di non essere nominati da organi dello Stato.
Ma quindi cosa cambia? Per il momento nulla. Si attende che la Corte di Giustizia si esprima (di solito lo fa entro tre mesi) e quel parere sarà poi vincolante. Se la Corte dovesse ricalcare il parere dell’avvocato generale si annuncia una rivoluzione pesante della giustizia sportiva perché potrebbero esserne minate le basi: dalle procedure, alla stessa scrittura delle norme. Ma, soprattutto, la possibilità di appellarsi alla giustizia ordinaria, aprirebbe una possibilità che renderebbe più credibile un sistema che, negli ultimi tempi, tende a punire qualcuno e dimenticarsi di altri.
Cosa cambia per la Juve
Per la Juventus cambia qualcosa? Poco, più probabilmente nulla. Anche se i tifosi, ieri pomeriggio, stavano esultando perché da vent’anni sono sensibili alle storture della giustizia sportiva e, adesso, potrebbero assistere a un ribaltone. Agnelli, ma soprattutto Arrivabene, potrebbero avere la cancellazione della sanzione (non più l’annullamento o la sospensione, perché le sanzioni sono state scontate per intero dai due protagonisti).
Ma Arrivabene cosa c’entra con le plusvalenze della Juve? Nulla. Tutte le eventuali violazioni sarebbero state commesse dai dirigenti della Juve, prima che lui mettesse piede alla Juve e il suo coinvolgimento nella vicenda è, quindi, un altro terribile errore giudiziario. E il Tar, al di là della cancellazione della sanzione tutta da decidere, rischia di dovergli corrispondere parecchi soldi.
Cosa comporta la cancellazione? Sotto il profilo pratico nulla, perché la pena è stata già scontata, ma sotto il profilo etico e di immagine può valere tanto, perché sarebbe la prima volta e, soprattutto, riabiliterebbe due figure professionali che hanno dovuto abbandonare il loro posto di lavoro.
Quindi la Juve non può in nessun modo essere risarcita dalla Giustizia Sportiva? No, la vicenda delle plusvalenze è stata chiusa e non è più riapribile. Rimane, nel caso, la soddisfazione di vedere Agnelli e Arrivabene assestare una spallata importante alla giustizia sportiva. E di vedere cancellata la sanzione, quindi anche la pena, ai due principali manager bianconeri di quel periodo è un’altra grande soddisfazione.
