“Gasperini non avrebbe mai lasciato la Juve, l’ho messo con le spalle al muro. Ora non capisco…”

Franco Ceravolo, ci racconta del suo Gasperini? «L’ho conosciuto alla Juventus: allenava i Giovanissimi e ne rimasi folgorato. I suoi ragazzi avevano un modo di giocare incredibile, sapevano essere rapidi e intensi. E Gian Piero faceva la differenza». Dunque è stata una sua “scoperta”. «Dissi a Giraudo e Moggi: “Ripartiamo da lui per la Primavera!”. Mi hanno dato fiducia. Dopo due anni mi sono reso conto che era già un allenatore per le categorie superiori. Certo, caratterialmente non era semplice». In che senso? «Lui aveva la sua personalità, io avevo la mia. Difficilmente un allenatore mi contraddiceva, però lui mi dava un bel po’ da fare. Da quell’atteggiamento ho iniziato ad apprezzarlo. Finché poi non l’ho capito: doveva spiccare il volo». E allora il Crotone. «Quando sono tornato da Giraudo e Moggi segnalando la necessità di lasciar andare Gasperini, non volevano crederci: “Dopo tutto quello che hai fatto per fargli avere quella panchina, alla fine lo mandi via così?”. Non capivano, ma Gian Piero era destinato a cose più grandi. E l’ho portato a Crotone, rassicurandolo».