Juve, Buffon e Chiellini al Teatro Regio per celebrare Vialli: le tappe e il programma dell'evento

Si svolgerà a Torino la seconda edizione della serata evento per celebrare Gianluca Vialli, “My Name is Luca. Ballata con Vialli”, e si svolgerà il 19 gennaio dalle ore 20. I fondi raccolti saranno destinati all’Istituto di Candiolo-IRCCS per la ricerca e la cura del cancro al pancreas, e sarà una notte di stelle: tra gli ospiti della serata promossa dalla Fondazione Vialli e Mauro, ci saranno Buffon, Chiellini e Roberto Mancini. Con uno scenario d’eccezione: il Teatro Regio.
"Questo evento nasce dal desiderio di celebrare Luca"
«Questo evento nasce dal desiderio di celebrare Luca e di farlo insieme a tutti gli artisti e gli amici che hanno avuto la fortuna di incrociare il suo cammino sullo sfondo della città di Torino», ha raccontato Massimo Mauro, presidente della Fondazione. L’evento, che coinvolgerà anche Alessandro Cattelan, Piero Chiambretti, Walter Veltroni e Pietro Sermonti, sarà accessibile previo acquisto dei biglietti, in vendita a partire dalla giornata di ieri. Sarà infatti l’occasione per raccogliere fondi a favore dell’Istituto di Candiolo-IRCCS.
WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE