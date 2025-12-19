Juve, Buffon e Chiellini al Teatro Regio per celebrare Vialli: le tappe e il programma dell'evento

Si svolgerà a Torino la seconda edizione della serata evento per celebrare Gianluca Vialli, “My Name is Luca. Ballata con Vialli”, e si svolgerà il 19 gennaio dalle ore 20. I fondi raccolti saranno destinati all’Istituto di Candiolo-IRCCS per la ricerca e la cura del cancro al pancreas, e sarà una notte di stelle: tra gli ospiti della serata promossa dalla Fondazione Vialli e Mauro, ci saranno Buffon, Chiellini e Roberto Mancini. Con uno scenario d’eccezione: il Teatro Regio.