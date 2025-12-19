Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Juve, Buffon e Chiellini al Teatro Regio per celebrare Vialli: le tappe e il programma dell'evento

Tra gli ospiti della serata promossa dalla Fondazione Vialli e Mauro ci sarà anche Roberto Mancini
Lorenzo Aprile
1 min
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

Si svolgerà a Torino la seconda edizione della serata evento per celebrare Gianluca Vialli, “My Name is Luca. Ballata con Vialli”, e si svolgerà il 19 gennaio dalle ore 20. I fondi raccolti saranno destinati all’Istituto di Candiolo-IRCCS per la ricerca e la cura del cancro al pancreas, e sarà una notte di stelle: tra gli ospiti della serata promossa dalla Fondazione Vialli e Mauro, ci saranno Buffon, Chiellini e Roberto Mancini. Con uno scenario d’eccezione: il Teatro Regio.

"Questo evento nasce dal desiderio di celebrare Luca"

«Questo evento nasce dal desiderio di celebrare Luca e di farlo insieme a tutti gli artisti e gli amici che hanno avuto la fortuna di incrociare il suo cammino sullo sfondo della città di Torino», ha raccontato Massimo Mauro, presidente della Fondazione. L’evento, che coinvolgerà anche Alessandro Cattelan, Piero Chiambretti, Walter Veltroni e Pietro Sermonti, sarà accessibile previo acquisto dei biglietti, in vendita a partire dalla giornata di ieri. Sarà infatti l’occasione per raccogliere fondi a favore dell’Istituto di Candiolo-IRCCS.

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS