Sorpresa Milik, la scelta di Spalletti per Juve-Roma dopo 574 giorni dall'ultima partita

Luciano Spalletti prepara l’albero e no, in questo caso l’imminenza delle festività non c’entra. Tra le mura della Continassa prosegue il lavoro del tecnico di Certaldo volto a dare forma alla Juventus che sabato sera affronterà la Roma e tra le idee che potrebbero trovare concretezza al fischio d’inizio c’è quella del modulo ad albero di Natale. Come detto, nessun omaggio e nessun caso, piuttosto il frutto di un processo innescato ormai da settimane e che potrebbe trovare compimento grazie ad alcuni rientri dall’infermeria a cui va aggiunta la squalifica di Koopmeiners, ammonito da diffidato durante la partita contro il Bologna. Fattori diversi che si sommano e che in questi giorni Spalletti e il suo staff hanno cominciato a rielaborare sotto forma di un 4-3-2-1. Certo, è sempre presente la postilla che più volte è stata sottolineata: il modulo è l’abito con il quale la squadra si presenta in campo al fischio d’inizio. La novità può dispiegarsi di fronte a Di Gregorio, con la difesa schierata in una linea a quattro. A destra Kalulu che così avrebbe libertà di spinta e minori compiti di marcatura in mezzo, a sinistra ha messo la freccia per il sorpasso Juan Cabal.