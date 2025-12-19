Juve, la probabile formazione contro la Roma: la difesa e le novità di Spalletti

All'Allianz Stadium per avvicinarsi alla Champions: la Juve dopo la vittoria nello scontro diretto con il Bologna, potrebber ripetersi contro la Roma di Gasperini .Davanti i propri tifosi i bianconeri sono imbattuti e in caso di successo andrebbero a un solo punto di distanza dal quarto posto, occupato al momento proprio dai giallorossi. Per l'ex Spalletti quindi esiste solo un obiettivo: la vittoria. Al Dall'Ara il tecnico ha ricevuto qualche indicazioni importante ed è ritornato in campo anche Bremer. E più volte il mister aveva ripetuto che avrebbe aspettato il brasiliano per cercare di sviluppare qualcosa di diverso.
Juve, la probabile formazione e la difesa a quattro
L'assenza di Koopmeiners per squalifica potrebbe spingere Spalletti a scegliere la difesa a quattro, già provata in alcuni spezzoni di partita con buoni risultati. Anche se il tecnico ha ripetuto spesso che "conta come viene riempito lo spazio". Tradotto: i moduli nel calcio moderno danno solo un input, ma le posizioni in campo variano. In porta zero dubbi, il titolare è Di Gregorio, che contro il Bologna ha salvato il risultato con una bella parata (e l'aiuto della traversa) sullo 0-0. In difesa il sempre presente Kalulu potrebbe tornare a fare il terzino destro, mentre al centro Bremer e Kelly sono i favoriti, ma le condizioni del brasiliano vanno monitorate. Qualora non dovesse farcela, potrebbe giocare Rugani. A sinistra invece Cabal, eroe del Dall'Ara, parte in leggero vantaggio rispetto a Cambiaso.
Il centrocampo e il jolly McKennie
Ormai non è più una sorpresa, McKennie può fare tutto. In base alla posizione dell'americano si evolverà poi il modulo della Juventus che potrebbe oscillare tra un 4-3-3, 4-3-2-1 o 4-2-3-1. L'americano nelle ultime uscite e contro il Bologna ha fatto anche l'esterno nel 3-4-2-1 e qualora venisse riproposta la difesa a tre, sarebbe pronto a rifarlo. A completare il reparto Locatelli e Thuram, con il primo che potrebbe fare il perno oppure il classico mediano insieme al francese. Spalletti deve sciogliere qualche dubbio per arrivare poi con le idee chiare al big match contro la Roma. E in caso di successo, la Vecchia Signora potrebbe anche dare via a un filotto che riscalderebbe l'ambiente e le ambizioni. Ma veniamo all'attacco...
La scelta del 9 e la certezza Yildiz
La stella della Juve non si muove dalla sua zolla. Le grandi giocate passano sempre dai piedi di Yildiz, che è pronto a illuminare in qualsiasi istante la partita. Nell'ultimo mese il turco ha aumentato anche il numero di gol e assist e di certo non vuole fermarsi ora che è il leader tecnico della squadra. Dall'altro lato Conceicao dovrebbe partire dal primo minuto come contro il Bologna. E Spalletti potrebbe confermare in toto tutto l'attacco, qualora volesse puntare nuovamente su David. Ma Openda al Dall'Ara ha risposto presente quando è entrato in campo, con una grande prova (espulsione procurata e non solo). Toccherà al mister scegliere con chi partire titolare contro la Roma, in base anche all'analisi degli avversari.
Juventus, probabile formazione (4-3-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer (Rugani), Kelly, Cabal; McKennie, Locatelli, Thuram; Conceicao, Yildiz, David (Openda). Allenatore: Spalletti.
