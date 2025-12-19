Juve, la probabile formazione contro la Roma: la difesa e le novità di Spalletti

La scelta del 9 e la certezza Yildiz

La stella della Juve non si muove dalla sua zolla. Le grandi giocate passano sempre dai piedi di Yildiz, che è pronto a illuminare in qualsiasi istante la partita. Nell'ultimo mese il turco ha aumentato anche il numero di gol e assist e di certo non vuole fermarsi ora che è il leader tecnico della squadra. Dall'altro lato Conceicao dovrebbe partire dal primo minuto come contro il Bologna. E Spalletti potrebbe confermare in toto tutto l'attacco, qualora volesse puntare nuovamente su David. Ma Openda al Dall'Ara ha risposto presente quando è entrato in campo, con una grande prova (espulsione procurata e non solo). Toccherà al mister scegliere con chi partire titolare contro la Roma, in base anche all'analisi degli avversari.