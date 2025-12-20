"Comolli ha chiamato Gasperini per la Juve": quel retroscena e la frase che ha rovinato tutto

La Juventus di Spalletti poteva essere di... Gasperini, prossimo avversario dei bianconeri sulla panchina della Roma. Archiviata la passata stagione con la qualificazione in Champions League, i bianconeri alla fine optarono per la conferma di Tudor dopo l'arrivo di Damien Comolli in dirigenza. Igor arrivò inizialmente come traghettatore, salvo poi cominciare anche la stagione attuale prima dell'inevitabile esonero al termine di un periodo nero in termini di risultati. E il croato non era la priorità, bensì una sorta di ripiego dopo gli interessamenti per altri profili come quelli di Conte e Gasperini. E un retroscena sulla ricerca del potenziale allenatore della Vecchia Signora riguarda proprio il Gasp. I primi provvedimenti di Comolli hanno riguardato l'accentramento e l'investitura di nuove responsabilità a Giorgio Chiellini, che conserva il suo ruolo di rapporti istituzionali e rappresenta la Juve in Lega Serie A, all'interno dell'ECA (nel quale ha già un ruolo definito) e nei rapporti con Uefa e Fifa.