"Comolli ha chiamato Gasperini per la Juve": quel retroscena e la frase che ha rovinato tutto

La Juventus di Spalletti poteva essere di... Gasperini, prossimo avversario dei bianconeri sulla panchina della Roma. Archiviata la passata stagione con la qualificazione in Champions League, i bianconeri alla fine optarono per la conferma di Tudor dopo l'arrivo di Damien Comolli in dirigenza. Igor arrivò inizialmente come traghettatore, salvo poi cominciare anche la stagione attuale prima dell'inevitabile esonero al termine di un periodo nero in termini di risultati. E il croato non era la priorità, bensì una sorta di ripiego dopo gli interessamenti per altri profili come quelli di Conte e Gasperini. E un retroscena sulla ricerca del potenziale allenatore della Vecchia Signora riguarda proprio il Gasp. I primi provvedimenti di Comolli hanno riguardato l'accentramento e l'investitura di nuove responsabilità a Giorgio Chiellini, che conserva il suo ruolo di rapporti istituzionali e rappresenta la Juve in Lega Serie A, all'interno dell'ECA (nel quale ha già un ruolo definito) e nei rapporti con Uefa e Fifa.
Comolli e il rinnovo di Tudor
Il secondo importante provvedimento di Comolli era stato il rinnovo, fino al 2027, di Igor Tudor. Quando le quotazioni del tecnico croato sembravano ormai ai minimi storici, il colloquio con il dirigente aveva cambiato tutto. La firma sul contratto prevedeva la permanenza dell'allenatore alla guida della Juventus anche dopo il Mondiale per Club e per i prossimi due campionati, con opzione di rinnovo per un altro anno ancora. Un attestato di grande stima e fiducia. Ma prima di arrivare a questo epilogo, l'ex Tolosa aveva sondato il profilo di Gian Piero Gasperini...
Comolli e la telefonata con Gasperini
Nemmeno il tempo di prendere confidenza con il mondo bianconero che Damien Comolli è stato investito subito del primo incarico: ricercare un possibile nuovo allenatore e, soprattutto, sondare il profilo di Gian Piero Gasperini. A rivelare il contenuto della telefonata è stato il giornalista Sandro Sabatini ai microfoni del podcast di Gekobet.news. ll neo dirigente avrebbe telefonato all'ex allenatore dell'Atalanta dicendogli: "Mister Gasperini, mi dica perché la dovrei prendere alla Juventus? Mi convinca". Il tecnico avrebbe risposto piccatamente: "Guarda, sei tu che mi hai telefonato non viceversa".
La Juventus di Spalletti poteva essere di... Gasperini, prossimo avversario dei bianconeri sulla panchina della Roma. Archiviata la passata stagione con la qualificazione in Champions League, i bianconeri alla fine optarono per la conferma di Tudor dopo l'arrivo di Damien Comolli in dirigenza. Igor arrivò inizialmente come traghettatore, salvo poi cominciare anche la stagione attuale prima dell'inevitabile esonero al termine di un periodo nero in termini di risultati. E il croato non era la priorità, bensì una sorta di ripiego dopo gli interessamenti per altri profili come quelli di Conte e Gasperini. E un retroscena sulla ricerca del potenziale allenatore della Vecchia Signora riguarda proprio il Gasp. I primi provvedimenti di Comolli hanno riguardato l'accentramento e l'investitura di nuove responsabilità a Giorgio Chiellini, che conserva il suo ruolo di rapporti istituzionali e rappresenta la Juve in Lega Serie A, all'interno dell'ECA (nel quale ha già un ruolo definito) e nei rapporti con Uefa e Fifa.
Comolli e il rinnovo di Tudor
Il secondo importante provvedimento di Comolli era stato il rinnovo, fino al 2027, di Igor Tudor. Quando le quotazioni del tecnico croato sembravano ormai ai minimi storici, il colloquio con il dirigente aveva cambiato tutto. La firma sul contratto prevedeva la permanenza dell'allenatore alla guida della Juventus anche dopo il Mondiale per Club e per i prossimi due campionati, con opzione di rinnovo per un altro anno ancora. Un attestato di grande stima e fiducia. Ma prima di arrivare a questo epilogo, l'ex Tolosa aveva sondato il profilo di Gian Piero Gasperini...