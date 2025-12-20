"Spalletti, quella frase dice tutto. Juve morfina! Il saluto tolto e l'abbraccio che stritola"

TORINO - Max Tonetto, se ripensa a Spalletti, cosa le balza subito in mente? «Direi la prima volta che ci siamo parlati a Empoli: è stato quasi un trauma. Al primo allenamento ci siamo seduti vicini e lui mi fa: “Max, ma non penserai mica di essere venuto qui per giocare?! Davanti hai un giocatore più forte di te”. Una frase che racchiude al 100% la sua essenza: sa che provocando può tirare fuori il meglio dai propri giocatori. Nelle varie esperienze che ha avuto, è diventato un grandissimo tecnico, di gran lunga uno dei migliori che abbia mai avuto. Poi negli anni è cresciuto tanto nella gestione del gruppo. Quando fa le riunioni con la squadra sa sempre quali corde toccare. Ti convince di poter superare ogni limite. Gli anni migliori della mia carriera li ho passati con lui. Sono arrivato alla Roma già trentenne e maturo, eppure lui mi ha trasformato completamente. Prima giocavo a centrocampo o da mezzala, in giallorosso ho iniziato ad agire da terzino a sinistra nella linea a 4. Luciano mi ha cambiato la carriera».