Spalletti perde un difensore e ritrova Milik: i convocati Juve per la Roma

La Juventus torna all’Allianz Stadium con un obiettivo chiarissimo: avvicinarsi alla zona Champions League. Dopo il successo nello scontro diretto contro il Bologna, i bianconeri vogliono dare continuità contro la Roma di Gasperini. Davanti al proprio pubblico la Juve è imbattuta e punta a sfruttare ancora il fattore campo. Una vittoria permetterebbe di portarsi a un solo punto dal quarto posto, attualmente occupato proprio dai giallorossi. La sfida assume quindi un peso specifico enorme nella corsa europea. Per l’ex Spalletti non ci sono alternative: serve vincere. Intanto l'allenatore ha diramato la lista dei convocati per la gara di questa sera.

Milik torna tra i convocati, assenze pesanti per Spalletti

La notizia più attesa in casa Juventus è il ritorno di Milik, nuovamente a disposizione dopo oltre un anno lontano dai campi. L’attaccante polacco ha finalmente superato la lunga serie di infortuni e negli ultimi giorni si è allenato regolarmente con il gruppo. Spalletti ha deciso di inserirlo nella lista dei convocati per la gara contro la Roma, restituendo così un’opzione in più al reparto offensivo. L’ultima chiamata di Milik risaliva a ben 574 giorni fa, nel match contro il Monza del maggio 2024. Insieme a lui, vengono aggregati anche i giovani Scaglia, Pedro Felipe e Rouhi. Non mancano però le cattive notizie per i bianconeri. Cabal, protagonista contro il Bologna, sarà costretto a saltare la sfida dell’Allianz Stadium a causa di un infortunio. Assenza pesante anche quella di Koopmeiners, squalificato. Due defezioni che riducono le rotazioni a disposizione dell’allenatore. Spalletti dovrà quindi affidarsi al gruppo e all’entusiasmo dello Stadium per superare l’ostacolo Roma.

Juve, i convocati di Spalletti

Di seguito la lista completa dei convocati di Spalletti per Juve-Roma di questa sera:

Portieri: Di Gregorio, Perin, Scaglia;

Difensori: Bremer, Kelly, Kalulu, Rugani, Joao Mario, Cambiaso, Rouhi, Pedro Felipe;

Centrocampisti: Locatelli, Adzic, Thuram, Miretti, McKennie;

Attaccanti: Conceiçao, Yildiz, Zhegrova, Milik, Openda, David.

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE