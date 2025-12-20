Rapidità, dribbling nello stretto e finalmente il ritorno al gol: contro la Roma Francisco Conceicao è tornato a segnare , trovando la rete che ha aperto il match contro i giallorossi. Una rete importantissima per l'attaccante della Juventus , che ha permesso alla squadra di Spalletti di sbloccare una partita fino a quel momento molto complicata. Nel secondo tempo, però, il portoghese ha chiesto il cambio a seguito di un problema muscolare , che, vista l'importanza del giocatore, si spera non sia grave.

Juventus, le parole di Conceicao

Ai microfoni di Sky Sport Conceicao ha detto: "Penso che abbiamo meritato la vittoria. Sapevamo l'importanza della partita, abbiamo fatto il nostro lavoro, abbiamo vinto. Dobbiamo stare lì in alto ed è quello che abbiamo fatto. Lottare per la Champions o per lo scudetto? Siamo in alto, dobbiamo vincere le partite. Dobbiamo già pensare alla prossima che è importante".

"Come sto? Vediamo, non è niente di grave"

A Dazn il portoghese ha poi parlato delle sue condizioni di salute: "Come sto? Vediamo, non è niente di grave. L’importante era la vittoria. Quanto ci tenevo al gol? Sono un attaccante, lo meritavo anche prima. Cosa mi ha colpito di Spalletti? Tutto, è esigente e buono per noi. Dobbiamo continuare così, si vive per vincere ancora".

