Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Conceicao, Juve no limits: "Siamo in alto per vincere". Poi le parole sull'infortunio

Il portoghese, autore del gol che ha sbloccato il match con la Roma: "Pensiamo già alla prossima
3 min
JuventusRomaConceicao
Conceicao, Juve no limits: "Siamo in alto per vincere". Poi le parole sull'infortunio
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

Rapidità, dribbling nello stretto e finalmente il ritorno al gol: contro la Roma Francisco Conceicao è tornato a segnare, trovando la rete che ha aperto il match contro i giallorossi. Una rete importantissima per l'attaccante della Juventus, che ha permesso alla squadra di Spalletti di sbloccare una partita fino a quel momento molto complicata. Nel secondo tempo, però, il portoghese ha chiesto il cambio a seguito di un problema muscolare, che, vista l'importanza del giocatore, si spera non sia grave.

Juventus, le parole di Conceicao

Ai microfoni di Sky Sport Conceicao ha detto: "Penso che abbiamo meritato la vittoria. Sapevamo l'importanza della partita, abbiamo fatto il nostro lavoro, abbiamo vinto. Dobbiamo stare lì in alto ed è quello che abbiamo fatto. Lottare per la Champions o per lo scudetto? Siamo in alto, dobbiamo vincere le partite. Dobbiamo già pensare alla prossima che è importante".

"Come sto? Vediamo, non è niente di grave"

A Dazn il portoghese ha poi parlato delle sue condizioni di salute: "Come sto? Vediamo, non è niente di grave. L’importante era la vittoria. Quanto ci tenevo al gol? Sono un attaccante, lo meritavo anche prima. Cosa mi ha colpito di Spalletti? Tutto, è esigente e buono per noi. Dobbiamo continuare così, si vive per vincere ancora".

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Da non perdere

Juve, i migliori video

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS