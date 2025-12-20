Bremer: "Brutto infortunio ma sono tornato bene. Con Spalletti giochiamo". E la sostituzione...

Il gigante della Juve è tornato contro la Roma e in campo si è visto: Bremer ha spiegato perché è tra i fuoriclasse della squadra. Ma tutto lo stadio ha avuto paura al 60', quando si è prima accasciato e poi ha lasciato il campo a Rugani. Nulla di preoccupante, come si è capito anche dall'ufficio facce in panchina. Poi nel post partita ci ha penstao direttamente il brasiliano a fare chiarezza sulle sue condizioni fisiche, facendo tirare un sospiro di sollievo a tutti quanti.

Bremer tranquillizza i tifosi Juve

"Ho avuto questo brutto infortunio ma sono tornato bene, anche mentalmente. Sapevo di farmi trovare pronto. Non sono riuscito a fare tutta la partita, ma era previsto fare 60 minuti. Abbiamo vinto ed è quello che conta. Spalletti? È un allenatore tanto esigente, è giusto che sia così. È un tecnico bravo e stiamo giocando di più, questo si vede in campo" - ha detto Bremer a Sky. Poi il difensore della Juve ha parlato anche a Dazn, tranquillizzando tutti i tifosi: "Sostituzione? Sto bene. Come è stato tornare dall’inizio? Questo periodo fuori è stato duro, ma ho messo la testa a posto, aspettando questo momento. Durante la settimana c’è stata un po’ d’ansia, ma bastava saper fare quello che sappiamo fare". Poi un elogio a Spalletti: "Ha sempre fatto bene e ha vinto. Quello che si chiede alla Juve".

