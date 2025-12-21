Dribbling e sorrisi, Zhegrova e la foto con Dybala scatena i tifosi

Mezz’ora abbondante, recupero compreso, per Zhegrova nella sfida tra Juventus e Roma . Un minutaggio importante per ritrovare ritmo, fiducia e condizione dopo un periodo complicato. Il suo ingresso in campo è arrivato in un momento delicato del match e della serata bianconera. La sostituzione è coincisa con l’uscita forzata di Conceicao , fermato da un problema muscolare. Al netto delle preoccupazioni per il portoghese, il kosovaro ha risposto presente fin dai primi palloni. Ma è sui social che fa parlare di sè.

Zhegrova-Dybala e la foto sui social

Zhegrova è apparso subito in palla, entrando con decisione nell’azione che ha portato alla zampata vincente di Openda. Una giocata che ha confermato personalità e voglia di incidere, nonostante il minutaggio ridotto. La sua serata, però, non si è chiusa al triplice fischio. Poco dopo la partita, l’esterno kosovaro ha celebrato il successo sui social. Su Instagram ha pubblicato un post con la scritta “Vittoria importante”, accompagnata dagli hashtag fino alla fine e forza Juventus.

Tra le immagini condivise, diverse foto di campo che lo ritraggono impegnato in dribbling e duelli con gli avversari. A colpire maggiormente i tifosi è stata però l’ultima foto del carosello. Uno scatto nello spogliatoio insieme a Paulo Dybala, dopo lo scambio di maglia tra i due. Un’immagine dal forte valore simbolico, che ha subito fatto il giro dei social. Nei commenti, tantissimi messaggi di stima e affetto per entrambi, con Dybala ancora amatissimo dal popolo bianconero.