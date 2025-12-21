"Libertà Juve! Era già senza pensieri", "Il primo Openda" e "Chi è tornato davvero": l'analisi Dazn

Nel momento più complicato della stagione, la Juventus ha ritrovato sé stessa grazie alla mano di Spalletti, trasformandosi prima di tutto in una squadra vera. Niente calcio spettacolare o meccanismi perfetti, ma concretezza e semplicità per rimettere ordine a una classifica che non concedeva più errori. Dopo la caduta di Napoli, che sembrava l’ennesimo punto di rottura, è arrivata una svolta mentale decisiva. Le vittorie pesanti, in Italia e in Europa, hanno restituito fiducia e solidità. Contro una Roma povera di idee, la Juve ha imposto la propria maggiore compattezza. Una squadra credibile, tornata con forza nella corsa alla Champions dopo il 2-1 ai giallorossi.
Juve-Roma, l'analisi
Il primo a parlare nel consueto post su Dazn è Giaccherini: “Sicuramente si è alzata l’asticella della Juve, quella con la Roma è una partita che dà un bel segnale, forte, anche al campionato. La Juve c’è, ha giocato una partita di solidità, di qualità, tante cose interessanti si è vista una squadra ben messa in campo e soprattutto cattiva, cattiva di voler raggiungere il risultato”. E lo segue anche Stramaccioni: “Il dato di fatto è che la squadra dopo aver toccato il fondo con il Napoli, dove Spalletti fa anche autocritica, sfodera due prestazioni e mezzo importanti con Pafos, Bologna e Roma. Vittorie convincenti e forse per la prima volta la Juve trova il centravanti perché Openda fa vedere le qualità per cui è stato scelto dal club, inoltre dà quella profondità che Spalletti voleva e nessuno aveva mai dato. Gli ha dato quella fiducia di cui aveva bisogno”.
Conceicao e il rigore chiesto dalla Roma
Stramaccioni prosegue parlando di un aspetto importante: “Il calcio è sempre più orientato sui duelli e la Juve in questo senso ha vinto due partite contro Bologna e Roma che interpretano la partita in quel modo. Sul primo gol Conceicao è venuto a giocare a sinistra e la difesa giallorossa non ha seguito il suo inserimento”. Mentre Hernanes allarga il cerchio: “Io aggiungo un'altra partita, quella di Coppa Italia contro l'Udinese dove ho visto una Juve che ha tolto i pensieri. Con la Roma abbiamo visto una squadra più libera e lo vedi anche nelle giocate. Libertà mentale”. Sul rigore chiesto dalla Roma per il fallo di Bremer: “Il calcio è uno sport di contatto per me non c'è nulla”.
"Openda sta dimostrando, il vero Thuram"
Poi l'analisi si sposta sui singoli con Giaccherini a parlare di Openda: “Ha detto di non essere ancora nel suo prime, ma contro la Roma e a Bologna ha fatto vedere di essere un attaccante che può essere considerato titolare della Juve. Ti apre gli spazi, ha quella caratteristica di allungarti la squadra avversari, creare lo spazio, bravo tecnicamente a tenere la palla. L'ho visto molto bene, forte nelle gambe, oltre al gol”. Poi commenta anche la prova di Thuram in mezzo al campo: “Contro la Roma ho riviso il vero Kephren”. Sul francese anche la risposta di Hernanes: “Da come si muove in campo non sembrava fosse così grosso. Mi piace la sua concentrazione e determinazione. Una bella sorpresa anche inaspettata”. Il brasiliano poi chiude parlando dei movimenti di Conceicao-McKennie: “Per me sono stati i giocatori chiave per la vittoria della Juve. Si sono mossi tanto, svariando, quindi hanno creato difficoltà. Weston senza palla giocava da quinto ma poi andava tanto sotto punta a prendersi lo spazio, ma anche Conceicao”.
