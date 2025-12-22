Juve, ritmo Scudetto! Spalletti come Virgilio per uscire dal purgatorio e la previsione dell'algoritmo

« Senza sogni non si vive, ma si sopravvive ». Chissà se Spalletti si sarà appuntato questa massima del suo amico ed ex collega di Nazionale, Gigi Buffon , nella sua bibbia calcistica. Quel quadernetto nero - custodito gelosamente fin dalle prime esperienze in panchina - utile per riorganizzare i pensieri e abbozzarne di nuovi, tra uno schema di gioco e l’altro. Ma è comunque probabile che il tecnico bianconero - freddo, distaccato e simpaticamente ostile quando gli viene chiesto se la Juventus possa ambire allo scudetto - conservi dentro di sé le più rosee ambizioni. Non lo ammetterà mai pubblicamente. Un po’ per scaramanzia , un po’ perché sa che caricare i suoi di una simile pressione potrebbe finire per ritorcerglisi contro; un po’ perché questa squadra è ancora lontana, anzi lontanissima dalla sua miglior versione. Non resta, dunque, che appellarsi ai numeri per provare a interpretare la nuova dimensione bianconera . Un giudice scientifico, spietato e imparziale che, a margine del successo contro la Roma, ha emesso una sentenza inderogabile: dall’arrivo dell’ex ct la Juventus viaggia a ritmo scudetto.

La cura Spaletti: parlano i numeri

Passino i discorsi sulla svolta tecnico-tattica, ancora “ornata” dai nastri gialli del cantiere spallettiano; passino pure quelli sull’adattamento di determinati interpreti nel suo 11 titolare; ma è innegabile che la cura di Spalletti stia cominciando a dare i primi frutti. Con lui in panchina, i bianconeri hanno raccolto 14 punti sui 21 disponibili, frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta contro i campioni d’Italia del Napoli, per una media di 2 punti a match. Per intenderci: fin qui solo le due milanesi (a cui però manca una partita da giocare per via della Supercoppa) hanno fatto meglio. Parliamo, comunque, di un divario risicato: l’Inter, prima in classifica, viaggia a 2,2 per partita; il Milan a 2,1. Se si includono poi anche i punti raccolti nello stesso periodo tra Champions League e Coppa Italia, la media punti della Juve sale a 2,18.

La più alta dalla prima gestione Allegri (2,27), davanti persino a quella di Sarri (2,12), il tecnico dell’ultimo scudetto bianconero. Ad avvalorarla ancor di più il difficile calendario che Spalletti si è trovato costretto a fronteggiare dal suo arrivo: tanti gli impegni ravvicinati tra campionato e coppa, che hanno finito per striminzire al minimo il lavoro tattico e atletico della Continassa. Per giunta contro dirette avversarie per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League: dal Napoli alla Roma, passando per il Bologna. Crush test che hanno riconsegnato all’immaginario bianconero una Juventus che sa reagire quando messa alle strette e che - finalmente - riesce a imporre la sua idea di gioco contro chiunque.