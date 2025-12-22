"Era la ruota della fortuna", "E se fa 20 gol?", "Yildiz-Zhegrova, vi spiego": l'analisi Juve a Sky

Due vittorie importanti per la Juve contro Bologna e Roma: ora il dibattito sul possibile ruolo da protagonista dei bianconeri in campionato, anche per lo scudetto, si accende. I punti dalla vetta, seppur con Inter, Milan e Napoli con una gara in meno, sono pochi e basta fare un filotto di risultati per essere lì e anche il calendario nelle prossime cinque gare per la squadra di Spalletti potrebbe rappresentare uno spiraglio interessante. A Sky Club l'analisi è rimbalzata proprio sotto questo punto di vista tra i vari protagonisti al tavolo, ma si è parlato anche di mercato e singoli.
La Juve è da scudetto?
L'analisi di Sky Club parte proprio dalla possibile lotta scudetto e il ruolo della Juve. Costacurta dice: "Non credo sia da scudetto, ma là davanti non corrono e la Juve ore ha la fiducia per pensare di poterli raggiungere". Poi Bergomi aggiunge: "L'unica squadra che mi metteva dei dubbi è sempre stata la Juve perché per me ha qualità per farci vedere qualcosa di diverso. Aspetto una controprova perché ha affrontato due squadre simili, uomo su uomo, e la Juve ha i giocatori giusti per metterti in difficoltà quando una squadra va alla ricerca di questo. Conceicao-Yildiz sono bravi in questo, poi secondo me la mossa intelligente è stata quella del difensore centrale a portare via la punta. Spalletti l'ha studiata bene, mi è piaciuta ma non so dove possa arrivare. Sono state giocate sedici giornate ed è a 3-4 punti dalla prima in classifica, quindi è chiaro possa lottare per lo scudetto perché penso abbia un potenziale ancora inespresso".
La riconoscibilità della Juve
Anche De Grandis dice la sua: "Secondo me ha trovato il suo undici titolare. Nelle ultime uscite si è vista una squadra ben riconoscibile, pronosticabile e prevedibile, oltre ad averle giocate entrambe bene. Yildiz dimostra di avere qualcosa in più degli altri, la mediana con Thuram e Locatelli funziona e soprattutto a me piacciono i laterali perché credo che McKennie, nonostante sia spesso oggetto di critiche, sia invece un giocatore intelligentissimo. Sa fa tagliare al centro, bravo di testa e non è vero che è un giocatore di categoria inferiore, rappresenta un po' la solidità di questa squadra". E chiude Marchegiani: "Sono d'accordo con quel che ha detto Beppe, progressi se ne sono visti ma sono curioso di capire se sono contestualizzati al tipo di partita fatta, soprattutto contro la Roma. La Juve ha fatto cose semplici, palla al compagno e mi butto, il classico dai e vai, che contro una squadra come quella di Gasperini spazi te li concede se riesci a saltare l'avversario. Ha fatto benissimo nella parte centrale della partita. Non so se in altre partite diverse a livello tattico i progressi saranno gli stessi, vediamo".
Yildiz e l'indice di pericolosità
Sul turco si esprime Bergomi: "Mai avuto dubbi sulle sue qualità tecniche e sul suo modo di giocare, a me piace tanto quando salta l'uomo. Dribbla ma ha anche un fisico importante. Non fa solo la fase offensiva, rientra anche e se lo coinvolgi è un ragazzo che determina. Anche nelle giornate meno buone calcolo sempre l'indice di pericolosità uno ti mette e quindi quando io ho in campo uno come Yildiz dall'altra parte sono sempre preoccupato. Un po' come succede con Leao e questi giocatori qui". E anche De Grandis sottolinea: "Tra l'altro l'ha sottolineato anche Spalletti: Zhegrova non ti fa la fase difensiva, mentre Yildiz sì. Quindi la sua fisicità e la voglia di ripiegare c'è e all'allenatore piace sempre".
Openda-David, i numeri dell'attacco
Difficile la gestione della titolarità dei due attaccanti e anche i numeri lo confermano: Openda due volte titolare e David una nelle ultime gare con Spalletti, mentre per sei e cinque volte rispettivamente sono entrati dalla panchina. Anche nel modo di giocare sono diversi: il canadese va più incontro alla palla e infatti i tocchi nel terzo di centrocampo sono 19 a partita (rispetto ai 15 del belga), crea meno occasioni e tira meno (1.6 in media a gara) rispetto al compagno di reparto (3.7) molto più incisivo con il pallone in verticale e nello spazio. De Grandis aggiunge: "Secondo me è questa la differenza rispetto a prima. Prima c'era la ruota della fortuna con i centravanti: un po' Vlahovic, un po' David e Openda. Quando è arrivato Spalletti ha scelto Vlahovic, poi si è fatto male e ora c'è stato un sorpasso di Openda su David. Io non credo ci sia più un ballottaggio a partire dalla prossima partita. Non penso Spalletti scelga partita per partita ma sta cercando le sue pedine, rispetto penso a un Thiago Motta dove ogni gara c'era un ricambio continuo".
Chi serve di più tra Openda e David
Il tema su David e Openda continua, anche Costacurta dice la sua: "Serve di più a tutte le squadre avere un giocatore in grado di poter andare nello spazio, dove Yildiz e Conceicao poi riescano a inserirsi. Con Openda loro riescono a ricevere la palla in questo spazio per iniziare a inventare, sono gli unici due a riuscire a farlo. Io credo fra i tre ci sia una bella differenza e Openda sia adatto a questa squadra. Le prossime gare con Pisa, Lecce, Sassuolo, Cremonese, Cagliari saranno importanti per capire questo, siccome troveranno meno spazi rispetto alle ultime due gare giocate". Poi Marchegiani: "Openda è preferito a David perché il canadese sta giocando male, non per caratteristiche ma proprio perché non sta facendo quello che tutti ci aspettavamo. Se avesse Vlahovic a disposizione giocherebbe lui. Io penso che alla Juve serva più un centravanti con caratteristiche più alla David o alla Vlahovic, più che Openda... Poi uno non c'è e l'altro sta giocando male, ma io non ho visto delle prestazioni esaltanti". Mentre per Bergomi: "Come valore assoluto dico Vlahovic. Con il Bologna è partito David dall'inizio, con la Roma invece Openda ma io non ho la certezza di chi possa far giocare la prossima gara, dipende molto anche dall'avversario. Il Pisa è aggressivo ma difende più di reparto... io non vedo una grande differenza tra i due attaccanti".
Rinnovi Vlahovic e McKennie
A chiudere il discorso è Marchetti per parlare di mercato della Juventus: "Vlahovic è in scadenza, come McKennie. L'idea della Juve di rinnovarlo c'era, c'è stata e probabilmente ci sarà ma non so se sarà anche l'idea del serbo quella di rinnovare con la Juve. Ha un contratto molto importante e sicuramente non rinnova con la Juve a quelle cifre perché il rinnovo gliel'ha offerto ma a cifre più basse. In Italia difficile possano prenderlo a quelle cifre ma molto è legato al suo rendimento, ora l'infortunio l'ha frenato, ma se facesse una stagione da 20 gol in giro per l'Europa qualcuno che gli possa dare anche 10 milioni lo trova, stiamo parlando di un 2000 che i gol li ha sempre avuti. Adesso questo tipo di situazione non c'è, parliamo di un giocatore importante ma non sempre continuo però lo paghi zero. McKennie? Lui credo abbia voglia di restare alla Juve, prima andare a zero era una grande opportunità per il calciatore, oggi invece è diverso... Uno come Vlahovic difficile possa andare a prendere di più, McKennie magari sì, dovessero andare via".
Mercato Juve
Sui possibili innesti a gennaio: "Probabilmente andrà su un centrocampista se non due con caratteristiche diverse perché la Juve è un po' corta in quel reparto. Un giocatore che piace a Spalletti è Frattesi, all'Inter sta trovando meno spazio dell'anno scorso, lo ha fatto giocare titolare anche nell'Italia. Il discorso dell'Inter è: chi lo vuole lo deve pagare. L'altro giocatore è il regista e potrebbe cercarlo siccome Spalletti lo ha sempre avuto. Per giugno piace Schlager a parametro zero". Tornando a parlare di Frattesi e Bergomi chiede: "Ma uno scambio?". Marchetti risponde: "Lo scambio è una possibile soluzione e la risposta provocatoria, neanche diretta dell'Inter, è dire 'a noi piace Thuram', tanto è vero che in estate volevano Kone, giocatore molto simile al bianconero".
Thuram e il tema Fantacalcio
A chiudere a Sky hanno parlato degli undici flop legati al Fantacalcio, in termini di valore e bonus offerti, e tra questi figura anche Thuram della Juve in mezzo al campo. E per questo Caressa chiede: "Ve lo aspettavate?". Qui è De Grandis a dire subito la sua: "Rispetto alla scorsa stagione è andato meno bene". Oltre al centrocampista francese in formazione anche David in attacco sempre dei bianconeri viste le sue difficoltà in questo primo scorcio di stagione.
Bergomi: "La Juve può sognare in grande"
Lo stesso Bergomi ha confermato quando detto a Sky anche nell'intervento a Radio Anch'Io Sport: "La Juventus adesso ha agganciato le prime, viene da due belle vittorie e può sognare in grande. Fa bene Spalletti a dire di non essere ancora soddisfatto. Contro Bologna e Roma, la Juve ha gli uomini giusti per destrutturare questo tipo di gioco. Ha vinto con merito. Sono curioso di vederla anche in un altro tipo di partite. Comunque Luciano fa bene a tenere tutti sulla corda. Aveva del potenziale inespresso, ma adesso la Juve sta arrivando". Poi spazia anche parlando di Milan e Inter: "Il Milan è pieno di talento, ma in alcune situazioni, quando deve fare la partita, la fase difensiva va un po' in difficoltà. In più, un centravanti sarebbe utile per completare il reparto offensivo. Sull'Inter ho la mia idea: in questi anni non è mai stata la più forte, ma è sempre stata molto brava. Giocando bene, prende l'occhio a tutti. Però poi vengono fuori quei difetti strutturali che ha che non le permettono di riuscire a vincere gli scontri diretti". Discorso sui cui ha avuto un dibattito con Del Piero proprio a Sky qualche settimana fa.
All'Inter manca Dumfries
E continua: "In mezzo al campo l'Inter ha tutti numeri dieci che palleggiano bene e infatti quest'estate l'obiettivo principale era Koné della Roma, per aggiungere un po' di fisicità quando le partite si sporcano. Davanti manca un attaccante da uno contro uno, veloce, per giocare anche in campo aperto. E poi un difensore veloce, di quelli che possono recuperare metri con tanto campo alle spalle. E poi in questo momento manca Dumfries: assenza pesante, forse addirittura superiore a quella di Calhanoglu, almeno lì c'è Zielinski che sta facendo molto bene". Sul mercato e il possibile arrivo di Fullkrug al Milan spiega: "Con questo sistema di gioco le due punte titolari sono Leao e Pulisic. Ma in certe partite può servire la sua fisicità e quindi il tedesco può andar bene, anche se ha segnato tre gol nell'ultimo anno e mezzo".
Conte e gli elogi al Napoli
Elogi al Napoli di Conte per Bergomi, che "nonostante i problemi ha trovato le soluzioni. Prima si lamentava, poi ha cambiato strada: ha dato spazio a giocatori che hanno portato gol e punti, ha allargato la rosa e il Napoli di quest'anno è più forte di quello della passata stagione. Può vincere il campionato, assolutamente". Ma a chiudere l'ex difensore dell'Inter lancia anche un allarme: "Guardavo l'altra sera la partita del Milan in Supercoppa contro il Napoli, non c'erano italiani in campo. Questo è un problema del nostro calcio, ma tornare indietro è impossibile. Dobbiamo lavorare tanto per la crescita di questi ragazzi, avere il coraggio di farli giocare. Il talento in giro c'è".
Due vittorie importanti per la Juve contro Bologna e Roma: ora il dibattito sul possibile ruolo da protagonista dei bianconeri in campionato, anche per lo scudetto, si accende. I punti dalla vetta, seppur con Inter, Milan e Napoli con una gara in meno, sono pochi e basta fare un filotto di risultati per essere lì e anche il calendario nelle prossime cinque gare per la squadra di Spalletti potrebbe rappresentare uno spiraglio interessante. A Sky Club l'analisi è rimbalzata proprio sotto questo punto di vista tra i vari protagonisti al tavolo, ma si è parlato anche di mercato e singoli.
La Juve è da scudetto?
L'analisi di Sky Club parte proprio dalla possibile lotta scudetto e il ruolo della Juve. Costacurta dice: "Non credo sia da scudetto, ma là davanti non corrono e la Juve ore ha la fiducia per pensare di poterli raggiungere". Poi Bergomi aggiunge: "L'unica squadra che mi metteva dei dubbi è sempre stata la Juve perché per me ha qualità per farci vedere qualcosa di diverso. Aspetto una controprova perché ha affrontato due squadre simili, uomo su uomo, e la Juve ha i giocatori giusti per metterti in difficoltà quando una squadra va alla ricerca di questo. Conceicao-Yildiz sono bravi in questo, poi secondo me la mossa intelligente è stata quella del difensore centrale a portare via la punta. Spalletti l'ha studiata bene, mi è piaciuta ma non so dove possa arrivare. Sono state giocate sedici giornate ed è a 3-4 punti dalla prima in classifica, quindi è chiaro possa lottare per lo scudetto perché penso abbia un potenziale ancora inespresso".
La riconoscibilità della Juve
Anche De Grandis dice la sua: "Secondo me ha trovato il suo undici titolare. Nelle ultime uscite si è vista una squadra ben riconoscibile, pronosticabile e prevedibile, oltre ad averle giocate entrambe bene. Yildiz dimostra di avere qualcosa in più degli altri, la mediana con Thuram e Locatelli funziona e soprattutto a me piacciono i laterali perché credo che McKennie, nonostante sia spesso oggetto di critiche, sia invece un giocatore intelligentissimo. Sa fa tagliare al centro, bravo di testa e non è vero che è un giocatore di categoria inferiore, rappresenta un po' la solidità di questa squadra". E chiude Marchegiani: "Sono d'accordo con quel che ha detto Beppe, progressi se ne sono visti ma sono curioso di capire se sono contestualizzati al tipo di partita fatta, soprattutto contro la Roma. La Juve ha fatto cose semplici, palla al compagno e mi butto, il classico dai e vai, che contro una squadra come quella di Gasperini spazi te li concede se riesci a saltare l'avversario. Ha fatto benissimo nella parte centrale della partita. Non so se in altre partite diverse a livello tattico i progressi saranno gli stessi, vediamo".