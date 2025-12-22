Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

McKennie super chiama la Juve: "Spero di restare qui". Ora tocca a Comolli blindarlo per Spalletti

Il texano, in scadenza di contratto, apre al rinnovo. Con il nuovo corso sempre più indispensabile
4 min
mckenniejuverinnovo
McKennie super chiama la Juve: "Spero di restare qui". Ora tocca a Comolli blindarlo per Spalletti
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

Weston McKennie e il futuro alla Juve. Il centrocampista bianconero con l'arrivo di Luciano Spalletti si sta rivelando un giocatore fondamentale. Non solo in termini di reti pesanti, come dimostrato nelle ultime due gare di Champions League contro Bodo/Glimt prima e Pafos poi, ma anche e soprattutto per rendimento e duttilità tattica. Il contratto del texano è però in scadenza al termine della stagione: a fare chiarezza sul suo futuro ci ha pensato proprio McKennie.

McKennie e il futuro Juve: "Spero di restare"

A margine di un evento della sua fondazione, la "McKennies' Magical Youth Mission", grazie alla quale ha portato doni e sorrisi ai bambini dell'oratorio salesiano Michel Rua di Torino, McKennie ha parlato anche di attualità. Innanzitutto il suo futuro, essendo il contratto col club bianconero in scadenza il prossimo 30 giugno: "Sono qui da sei anni e ho vissuto a Torino per gran parte della mia vita, ora ho anche toccato le 200 presenze con la Juve che è un grande club. Per il futuro e il rinnovo lascio al mio agente. Speriamo e vediamo". Dal contratto al campo: "Abbiamo ancora la sfida contro il Pisa, speriamo di chiudere l'anno con una vittoria. Ora abbiamo trovato una nuova identità con il mister: prima eravamo in difficoltà, Spalletti fa attenzione anche alle piccole cose ed è un bravissimo tecnico".

L'insostituibile di Spalletti

Da quando Luciano Spalletti è arrivato sulla panchina della Juventus, McKennie è diventato semplicemente insostituibile. Undici partite con il tecnico di Certaldo alla guida dei bianconeri, undici partite da titolare per lo statunitense. Gare giocate praticamente tutte per intero, senza mai essere sostituito: un grande attestato di fiducia e un dato significativo di quanto l'apporto di McKennie sia stato rilevante nella risalita della Juve. Rendimento alto, certo ma anche duttilità tattica: il classe 1998 viene ritenuto un jolly, venendo schierato in tantissimi ruoli diversi senza perdere la sua efficacia.

Dal terzino al tuttafascia alla mezzala, senza dimenticare le sue capacità nella zona di campo più vicina alla porta, da sottopunta o attaccante ombra. Insomma, una vera e propria risorsa per Spalletti. E non sono mancate le giocate decisive: assist con Napoli e Roma in campionato nonché nella gara di Coppa Italia con l'Udinese. E poi le due reti pesantissime nelle vittorie Champions su Bodo/Glimt e Pafos. Insomma, un tuttofare praticamente inamovibile nello scacchiere bianconero. McKennie, con Spalletti rinascita e... rinnovo? Ora la palla passa a Comolli.

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Da non perdere

Juve, i migliori video

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS