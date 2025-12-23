Ottolini batte tutti, perché è lui il nuovo direttore sportivo Juve: i retroscena e il ruolo di Chiellini

Ottolini, la carriera

È diventato formalmente direttore sportivo l’8 ottobre 2020. La sua tesi, intitolata “Le relazioni internazionali nel calcio globale. Un direttore sportivo ad hoc”, è stata la migliore del suo corso: la Figc gli ha persino riconosciuto una borsa di studio. Nel contenuto dell’elaborato, a distanza di cinque anni, c’è tutto il suo metodo. La sua idea del ruolo, la sua intera vita professionale alla ricerca di un incarico che nel calcio italiano non è mai sostanzialmente esistito. Tra le righe, si intuisce facilmente il motivo che sta spingendo la Juventus a puntare sul suo ritorno, a poco più di tre anni di distanza dall’addio. Filippo Fusco, oggi ds el Cesena, ha firmato la postfazione della tesi.

Lì c’è la definizione di Ottolini negli anni a Torino: «Marco agisce quasi come un Ministro degli Esteri del club. Fa in modo che tutte le relazioni, tutti i rapporti che riesce a creare e coltivare nell’ambito della propria area diventino strumenti per l’area tecnica, la direzione sportiva e lo scouting, con qualche spunto per l’area organizzativa». Ottolini è una persona della quale ci si può fidare: lo pensano soprattutto i club coi quali ha avuto a che fare alla Juve. È esattamente il tipo di direttore sportivo che cerca Damien Comolli: un esperto di relazioni internazionali, un professionista con una rubrica infarcita di prefissi stranieri.